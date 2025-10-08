Türk Telekom Sivas’taki GES yatırımını 5G ile İstanbul’dan açtı

Operatörler 5G testlerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom da önceki gün Sivas'taki güneş enerjisi santrali (GES) yatırımının açılışını, İstanbul'da düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında 5G destekli canlı bağlantı ve uzaktan kontrollü robot aracılığıyla gerçekleştirdi. Türk Telekom Grubu'nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine denk gelen kapasiteye sahip Sivas Zara GES, yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olma özelliği taşıyacak. Türk Telekom, Sivas'taki yatırımın ardından Malatya ve Ağrı'da kuracağı GES'lerle birlikte toplam 530 megavat pik (MWp) seviyesinde kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesislerini hayata geçirmeyi planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iletişim altyapısı için çok önemli olan Türk Telekom'un, tecrübesiyle 5G'de Türkiye'yi farklı bir noktaya götüreceğini belirtti. Bayraktar, "Bunun yanında teknolojide yaşanan gelişmeler, gündemdeki 5G teknolojisi de farklı alanlarda farklı ufaklar açacak. Bugün de İstanbul'dan Sivas'a gecikmesiz, hızlı şekilde yaptığımız bağlantı ile bu yeni teknolojinin bize sunduklarını yerinde deneyimledik" ifadelerini kullandı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da Türkiye'yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapıları ve yenilikçi teknolojileriyle, Türkiye'nin dijital geleceğine yön vermeye kararlı olduklarını vurguladı. 5G'nin dönüştürücü gücünü gösterdiklerini, Türkiye'nin dijital ekosistemini zenginleştirdiklerini belirten Önal, "81 ile yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55'ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ile Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduğumuzu bir kez daha gösterdik" şeklinde konuştu.