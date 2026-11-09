Türk Telekom ve SANKO’dan COP31’de yeşil sanayileşme için önemli adım

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yenilikçi teknoloji çözümleriyle kurumların dijital dönüşümünü destekleyerek, sürdürülebilir geleceğin inşasına katkı sunuyor. Yenilikçi çözümleri ve zengin teknoloji ekosistemiyle farklı sektörlerdeki kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden Türk Telekom, Anadolu'da sanayileşmenin öncü kurumlarından olan SANKO Holding ile Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini TBH Port Adana'da hayata geçirdi. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı küresel iklim zirvesi COP31'in "Master Partrner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom'un zirve alanındaki deneyim merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde; Türk Telekom'un özel, güvenli, kesintisiz ve yüksek hızlı bir mobil iletişim ağı sunan yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi PLTE ile SANKO Holding ile TBH Port Adana'da uygulanacak dijital dönüşüm projelerine altyapı oluşturacak stratejik bir adım atıldı. Liman işletmeciliğini daha verimli, sürdürülebilir kılarak "akıllı liman" projesi, COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığının sahadaki somut bir adımı olarak öne çıktı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 zirvesi iklim değişikliğiyle mücadelede geleceğin ekonomi, sanayi ve sosyal yaşam gündemini de belirliyor. Teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en önemli araçlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom olarak, teknoloji gücümüzü yaşamın tüm alanlarına yansıtarak kalıcı değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla herkes için eşit bir dijital gelecek inşa ederken, teknoloji birikimimizle kurumlarımızın dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı ve küresel rekabetteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil bağlantı teknolojileri ve 5G yalnızca daha yüksek hız sunan bir çözüm değil; üretimden lojistiğe, operasyonel verimlilikten güvenliğe kadar pek çok alanda dönüşüm sağlayan güçlü bir ekosistem sunuyor. Bugüne kadar sağlıktan üretime, spordan kültür-sanata kadar farklı alanlarda geliştirdiğimiz öncü uygulamalarla 5G ve yeni nesil bağlantı teknolojilerinin potansiyelini gerçek projelere dönüştürdük. SANKO ile TBH Port Adana'da hayata geçirdiğimiz iş birliği de bu vizyonun önemli örneklerinden biri oldu. Teknolojinin gücüyle, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimize katkı sunan "akıllı liman" projesini ülkemizin ev sahipliğini yaptığı küresel iklim zirvesinde COP31 duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Akıllı liman projesi COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığını sahada somut değere dönüştüren önemli bir adım. Bu projenin ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya koyduğu ortak sorumluluk, ortak hedefler ve ortak eylem anlayışına önemli bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu proje, yalnızca liman işletmeciliğinde yeni nesil teknolojilerin kullanımına öncülük etmekle kalmıyor, aynı zamanda endüstriyel alanlarda 5G dönüşümünün temelini oluşturan stratejik bir model ortaya koyuyor. Türk Telekom yenilikçi çözümlerimizle, sektörlerin rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, projenin sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm hedeflerine katkısına dikkat çekerek, "SANKO Holding olarak, sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda dijitalleşme ve yeşil dönüşümü birbirini tamamlayan iki stratejik kaldıraç olarak konumlandırıyoruz. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 zirvesi, sanayinin geleceğini şekillendiren küresel taahhütlerin ve somut eylemlerin buluştuğu tarihi bir eşik niteliğinde. Çok sektörlü yapımızda operasyonel verimliliği, izlenebilirliği ve kaynak dayanıklılığını artıracak ileri teknolojileri devreye alırken, lojistik ve liman operasyonlarımızda da bu entegrasyonu en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Türk Telekom iş birliğiyle TBH Port Adana'da hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesi, özel kablosuz bağlantı altyapısıyla süreçlerimizi daha güvenli, kesintisiz ve veri odaklı hale getirecek. Liman operasyonlarımızda gerçek zamanlı izleme, ileri otomasyon ve enerji optimizasyonunu mümkün kılan bu altyapı yatırımı, aynı zamanda COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme vizyonunu sahada somut bir uygulamaya dönüştürüyor. Endüstriyel alanlarda dijital çekirdeğimizi güçlendirirken, karbon ayak izimizi azaltan ve ülkemizin küresel rekabet gücünü destekleyen bu değerli iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye denizcilik endüstrisinde "akıllı liman" dönemi başladı

Private LTE teknolojisi, liman sahasında yer alan vinçler, sensörler, araçlar ve personel arasında kesintisiz veri akışı sağlayarak operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Geniş alan kapsaması ve 5G mimarisi sayesinde liman içi otomasyon, gerçek zamanlı izleme, enerji verimliliği ve uzaktan kontrol gibi uygulamalar için yüksek güvenlikli ve yüksek performanslı bir altyapı sunuluyor. Proje kapsamında hayata geçirilen görüntü işleme, iş sağlığı ve güvenliği, uzaktan kontrol gibi uygulamalarla akıllı liman konseptine geçilirken, 5G pLTE altyapısı sayesinde devreye alınan endüstriyel 5G uygulamaları için gerekli teknolojik temel atıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör