Türk Telekom’a uluslararası ödül

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Türk Telekom tarafından tamamen milli kaynaklarla geliştirilen, mobil şebekede yapay zeka destekli, dinamik ve otomatik bir enerji yönetim sistemi sunan M-NEO (Mobil Şebeke Enerji Yönetim Platformu) dünyanın önde gelen teknoloji araştırma şirketlerinden Gartner tarafından her yıl düzenlenen, 'Gartner Eye on Innovation Awards' kapsamında operatörler kategorisinde Avrupa birincisi oldu. Akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf sağlayan platform, COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom'un iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu destekliyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Geleceğin teknoloji ihtiyaçlarına yanıt verecek milli yetkinlikler geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.