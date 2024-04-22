Türk Telekom’a uzun vadeli finansman

Türk Telekom yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Credendo (Belçikalı ihracat kredi kuruluşu) sigortası kapsamında, Citibank ile 120.6 milyon dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Açıklamada, "Söz konusu kredinin nihai vadesi Ocak 2034, ortalama vadesi 4,2 yıl, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık Term SOFR + %2,97'dir" denildi. Türk Telekom 2023'te toplam yatırım harcamalarını yıllık yüzde 7.4 artarak 25.8 milyar TL'ye yükselterek sektörün yatırım lideri oldu. Şirket geçen yıl cirosunu 100 milyar liraya çıkardı.