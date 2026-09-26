Türk Telekom’dan 1.1 milyar dolarlık yeşil finansman

Türk Telekom, ABD'de gerçekleştirilen New York İklim Haftası kapsamında sürdürülebilir finans stratejisini paylaştı. Şirket, finans sektörü dışında Türkiye'deki ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirerek 500 milyon dolar kaynak sağladı. Ekim 2025'te ise 7 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarındaki yeşil eurobond ihracıyla toplam yeşil finansman hacmini 1.1 milyar dolara yükselten Türk Telekom, sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Finans 2.0: Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilirlik Gündeminin Gelişimi" başlıklı paneldeki konuşmasına yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, Türkiye'yi geleceğe taşıyan dijital dönüşüm yatırımlarına hızla devam ettiklerini belirtti. COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak bu vizyonu küresel ölçekte ortaya koyduklarını vurgulayan Karademir, "Finans sektörü dışındaki şirketler arasında Türkiye'nin ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştiren şirket olmamızın yanı sıra ulaştığımız 1.1 milyar dolar seviyesindeki yeşil finansman hacmi ile sektörümüzde bu alanda lider konumdayız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör