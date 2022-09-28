Türk Telekom’dan Diyarbakırlı kadınlara tam destek

TÜRKİYE'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri vermeyi sürdürüyor.Kadınların üretim ekonomisine katılımını desteklemeyi amaçlayan Türk Telekom, proje kapsamında Diyarbakır'da kadınlara 2'şer saat süren dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verdi. Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen eğitimlerde kadınlar, dijital okuryazarlık başlığı altında dijital dünyanın dönüşüm süreci, dijital ayak izi, dijital güvenlik önlemleri, e-devlet ve e-nabız uygulamaları, online bankacılık, sosyal medya araçları, çevrimiçi görüşmeler konularında eğitimler alırken dijital pazarlama başlığı altında ise pazarlamanın bileşenleri, rakip analizi, pazarlama mecrası olarak sosyal medya platformları, markalar için internet reklamcılığı, sosyal medyada ürün ve hizmet tanıtımı, e-ticaret mevzuatı ve küçük girişimciye yönelik destekler, dijital pazaryerleri gibi konularda bilgi sahibi oldu.2014-2019 yılları arasında yürüttüğü 'İnternetle Hayat Kolay' projesiyle 50 bin kişiye internet okuryazarlığı eğitimi veren Türk Telekom, 2019- 2021 yılları arasında 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' ismiyle devam eden proje kapsamında sunduğu dijital pazarlama eğitimleri ile yaklaşık 5 bin kadına ulaştı. Projenin yeni dönemini 'Dijitalde Hayat Kolay' adıyla duyuran Türk Telekom, 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.