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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Türk Telekom’dan kadın girişimcilere destek

Türk Telekom’dan kadın girişimcilere destek
Türk Telekom, ana destekçisi olduğu ve teknoloji ile kültür sanatın buluşma noktası Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kurduğu Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "San Francisco'daki ofis ile Türkiye'den çıkan fikirleri Silikon Vadisi'nden dünyaya açıp, dünyadaki fikirleri ise ülkemize taşıyarak bir köprü olmayı hedefliyoruz. Dijitalde Hayat Kolay kapsamında, kadınların dijital yetkinliklerini artırmak amacıyla dijital okuryazarlık ve pazarlama eğitimleri veriyor, markalarını büyütmeleri için onlara mentorluk ve hibe desteği sunuyoruz. Girişim ekosistemine değer yaratmaya devam ediyoruz" dedi.
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Türk Telekom’dan kadın girişimcilere destek
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