Türk Telekom’dan LGS’ye kişiye özel hazırlık

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin ilk kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt'un geliştiricilerinden Sebit, öğrencilere Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) çıkan soruları çözebilmeleri için gereken üst düzey becerileri kazandıran akıllı bir eğitim çözümü geliştirdi. 'Vitamin LGS' adı verilen program, detaylı raporlarla öğrencilerin performanslarını yakından takip edip, kişiselleştirilmiş çalışma sistemiyle sınava eksiksiz hazırlanmasını amaçlıyor.15 bin soruluk havuza sahip Vitamin LGS, raporlarla öğrencinin gelişimini ve eksiklerini gösteren performans takip sistemini, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren "Adım Kartları Seti"ni ve LGS'ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankalarını tek bir eğitim setinde sunuyor. Vitamin LGS'de bulunan etkileşimli öğretmen konu anlatımları, öğrencinin tıpkı bir öğretmenle ders işliyormuş gibi çalışarak konulardaki eksiklerini tamamlamasını hedefliyor.