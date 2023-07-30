Türk varlıklarına yabancı ilgisinden memnunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk varlıklarına yabancı ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, lira istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" dedi.Türk varlıklara olan ilginin artacağını söyleyen Bakan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımlarla parasal sıkılaşmanın büyüme üzerindeki etkilisinin hafif olacağına dikkat çekti.Şimşek açıklamasında şunları kaydetti: "Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen Körfez ülkelerinden gelecek doğrudan yabancı yatırımlarına ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim: İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı, 250 milyon dolar-son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı, 5 kattan fazla talep 40'a yakın ABD ve Avrupalı yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge fonlar). İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık."