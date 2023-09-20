Türk ve Afrikalı iş insanları İstanbul’da bir araya gelecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Forumda DEİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Komorlar Birliği Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Azali Assoumani'yi ağırlayacak.

Dünyanın dört bir yanına yayılmış 152 İş Konseyi ile Türkiye'nin ülkeler arası yatırım ve ticaretini artırmak için üstlendiği ticari diplomasi faaliyetlerini sürdüren DEİK, gündemini Afrika'ya odakladı.

Foruma, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika Birliği Komisyonu (AfB) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika İş Konseyi Geçici Başkanı (AfBC) Dr. Amany Asfour'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Afrika kıtasından ekonomi, ticaret ve maliye bakanlarının katılması bekleniyor.

Ana teması "Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları" olarak belirlenen forumda enerji, altyapı, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık, turizm ve dijital pazarlama sektörleri önceliklendirildi.

Forumun ilk günü "Türkiye ve Afrika Arasında Tarımsal Sanayi Üretimi Konusunda İş Birliği: Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği", "Afrika Dijital Dönüşümü: Afrika Dijital Teknolojiler Ekosistemini Geliştirmek" ve "Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi: Sürdürülebilir Sağlık Sektörü ve Yeni İnovatif Fırsatlar" panelleri ile "Altyapı Yatırımı Fırsatları: Enerji, Telekomünikasyon ve Ulaştırma Ağları", "Yönetişim ve Gıda Güvenliği: Sürdürülebilir Gıda Sistemi Yaratmak" ve "Turizm ve Dijital Pazarlama Teknolojisinin Tanıtımı: Turizm ve Otelcilik Sektörü" G2B oturumları eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Forumun ikinci gününde ise "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu", "Türkiye ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Altında Fırsatlar" ve "Afrika'da Yatırım, Ticaretin Finansmanı ve Türkiye ile Bankacılık İlişkileri" panelleri ile "Serbest Bölgeler ve Fırsatlar" sunumu gerçekleşecek. Forumun iki gününde de paneller, G2B ve B2B görüşmeleri eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

TÜRKİYE-AFRİKA KADIN LİDERLER DİYALOĞU

Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun ikinci günü gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye-Afrika Kadın Liderler Diyaloğu" platformunda, Türk ve Afrikalı iş kadınları, iş dünyasının çehresini değiştirmedeki deneyimlerini aktaracak, iş birliği alanlarını ve kadınların yönetimde daha fazla yer almalarının nasıl teşvik edileceğini tartışacak.

En büyük küresel serbest ticaret bölgesi olan Afrika'nın 1,3 milyar nüfuslu ve 3,4 trilyon dolarlık bir serbest ticaret pazarı oluşturması bekleniyor. AfCFTA'nin Afrika içi ticareti yüzde 50 artırması ve dünyaya 76 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor.

"Türkiye ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Altında Fırsatlar" panelinde AfCTFA anlaşması ele alınacak. AfCFTA Genel Sekreteri Wamkele Mene'nin katılımıyla düzenlenecek panelde, AfCFTA anlaşmasının Türkiye ile Afrika arasındaki ticarete etkisi değerlendirilecek.

Ticaret ve yatırım finansmanı açısından bakıldığında Afrika kıtasıyla iş yapmak için hala firmaların önünde büyük zorluklar bulunuyor. Türk şirketleri ise Afrika'da son yıllarda giderek daha da başarılı işlere imza atıyor.

Ticaret ve yatırım finansmanına erişimin iyileştirilmesi yönünde önemli çözüm önerileri ise "Afrika'da Yatırım ve Ticaretin Finansmanı ve Türkiye ile Bankacılık İlişkileri" panelinde ele alınacak. Panelde, Afrika'nın kalkınmasında önemli yer tutan projelerin ve yatırımların karar vericileri, finans kuruluşları tarafından iş ve yatırım fırsatları masaya yatırılacak.

TÜRK VE AFRİKALI 3 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'na Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Afrika Eximbank, Türk Eximbank, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, DEİK Türkiye Afrika iş konseyleri başkanları ve karşı kanat kuruluş başkanları, Türkiye'deki ve Afrika'daki ilgili dernekler, meslek kuruluşları ve girişimciler, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye ve Afrika kıtasındaki medya kuruluşları başta olmak üzere, tüm Afrika ülkelerinden ve Türkiye'den 3 binden fazla iş insanının katılması bekleniyor.

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacmi 2003'te 1,35 milyar dolar iken geçen yıl 40,7 milyar dolara yükseldi. 2023 sonunda Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacmi hedefi ise 50 milyar dolar ve daha sonrasında bu hedef 75 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye, Afrika'nın entegrasyonu, ekonomik kalkınması ve sanayi gelişimi için önemli bir stratejik ortak olarak Afrika ülkeleriyle kazan-kazan ilkesi kapsamında ekonomik ilişkilerini geliştiriyor.

Türkiye'nin Afrika'ya ihracatındaki değişim küresel eğilim ile benzerlik gösteriyor. Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2021 yılı itibarıyla yeniden ivme kazanarak 21,2 milyar dolara, 2022'de ise 23,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin Afrika'dan ithalatı ise 2022 yılında 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.