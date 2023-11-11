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Giriş Tarihi: 11.11.2023 04:51

Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de

Türk Yatırım Fonu kuruluş anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı

DHA
Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete’de

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri tarafından hayata geçirilecek bir yatırım aracı olan Türk Yatırım Fonu, 16 Mart 2023'te Ankara'da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi'nde imzalandı.

1 Kasım tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş anlaşması, Resmi Gazete'de kanun olarak yayımlandı.

Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçmeyeceği belirtildi. Cumhurbaşkanının ise belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

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Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de
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