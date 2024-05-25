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Giriş Tarihi: 26.5.2024

Türk Yatırım Fonu ticareti geliştirecek

Türk Yatırım Fonu ticareti geliştirecek
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri tarafından Türk Yatırım Fonu'nun kurulması Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Toplantısı ile resmileşti. Fon eşit sermaye katkısı ve eşit oy ilkesiyle kurulurken başlangıç sermayesinin 500 milyon dolar olarak belirlendiği kaydedildi. Üye ülkelerin ihracat rakamlarına bakıldığı zaman, TDT ülkelerinin 558 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğu görülüyor. Dünya ticareti içinde yüzde 2'yi aşan bir paya sahip olan üye devletlerin kendi aralarındaki ihracat ise 33 milyar dolar seviyelerinde. Fonun, ortak projelerle Türk Devletleri arasındaki ihracat hacmini artırmasını amaçlıyor.
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Türk Yatırım Fonu ticareti geliştirecek
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