Türk zeytinyağı Afrika pazarına girdi

Kökleri Midilli Adası'na uzanan ve bugün 26 ülkeye ihracat gerçekleştiren Ayvalık menşeli Köklü Zeytincilik, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 12 Ocak'ta mağaza açarak Uzak Doğu'da mağaza açan ilk Türk zeytinyağı markası olarak İspanyol ve İtalyan markalarını geride bırakırken, şimdi de Güney Afrika'nın önemli kentlerinden Cape Town'da ikinci mağazasını açtı. Yıllık 30 bin ton zeytinyağı sevk kapasitesi ve 2 bin ton sofralık zeytin işleme kapasitesine sahip olan Köklü Zeytincilik, 5 yıl içerisinde yurt dışında mağaza sayısını da 5'e çıkarmayı hedefliyor. Güney Afrika'nın yıllık zeytinyağı tüketiminin yaklaşık 5 bin ton olduğunu ve Türkiye'nin buraya yok denecek kadar az miktarda ihracat yaptığının altını çizen Köklü Zeytincilik'in 4. kuşak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, "Güney Afrika'ya ilk zeytinyağı sevkiyatımızı 14 ton olarak gerçekleştirdik. Güney Afrika'da, İspanya, İtalya ve Tunus zeytinyağlarının hakimiyeti söz konusu. Biz burada Türk zeytinyağını, Ayvalık zeytinyağını kendi markamızla tanıtmayı ve ilk 5 yıl içerisinde Güney Afrika zeytinyağı pazarında yüzde 10'luk bir pazar payına sahip olmayı hedefliyoruz. Uluslararası ödüllerle taçlandırdığımız tecrübemizle pazarda ayrışıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör