Türk zeytinyağını dünya raflarına taşıdı

2017'de yüksek lisans eğitimi için gittiği ABD'de Türk zeytinyağının market raflarında yeterince yer almadığını fark ederek kendi markasını kurmaya karar veren Fatma Ece Er Aydın'ın yazdığı başarı hikâyesi sınırlarımız ötesinde büyümesini sürdürüyor. 2018'de hayata geçirdiği Olizzi ile bugün cirosunun yaklaşık yüzde 60'ını ihracattan elde eden Aydın, Türk zeytinyağına dünya pazarlarında iyi bir yer edindirdi. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda da finale kalan Aydın, şimdi Türk balını da dünyaya tanıtmayı hedefliyor. 2026 yılı ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve ardından ABD'de Pepperdine Üniversitesi'nde MBA yapan Aydın'la Olizzi'nin büyüme yolculuğunu ve hedeflerini konuştuk...

Olizzi'nin kuruluş hikâyesini paylaşabilir misiniz?

Bu hikâye, Türkiye'nin sahip olduğu çok değerli bir ürünün dünyada hak ettiği yerde olmadığını fark etmemle başladı. 2017'de yüksek lisans için ABD'ye gittiğimde marketlerde raflardaki ürünleri inceliyordum. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olan Türkiye'nin neredeyse hiç temsil edilmediğini gördüm. Aslında o şişelerin bir kısmının içinde Türk zeytinyağı olduğunu biliyordum. Ben de bu değer zincirini uzmanlık alanım olan pazarlama tarafından güçlendirmek istedim. Eğer burada iyi bir iş çıkarabilirsem, tarladaki üreticinin de benden sonra gelecek genç girişimcinin de yolu kolaylaşacak diye düşündüm. Benim hikâyem dededen kalan bir zeytinliğe dayanmıyor. Bir bahçem, aileden gelen bir üretim tesisim yoktu. Mühendislik eğitimim, pazarlama deneyimim ve iyi gıdaya duyduğum tutkuyla, sıfırdan başladım. Los Angeles'ta yüksek lisansımı yaparken Olizzi'yi kurdum.

Olizzi'nin bugün ulaştığı noktadan biraz bahsedebilir misiniz?

Olizzi'yi 2018 sonunda kurdum, Nisan 2020'de Türkiye, kasımda ABD'de de satışlara başladık. Ardından Japonya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan ve Rusya pazarlarına açıldık. Bugün ciromuzun yaklaşık yüzde 60'ı ihracattan geliyor. ABD'de Erewhon gibi seçkin perakende zincirlerinin raflarına girdik. Amazon ABD'de tek kullanımlık zeytinyağı paketlerimizle kategorimizin en çok satan ürünleri arasına yerleştik. ABD'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren dev zincir mağazalarına girdik. Türkiye'de ise Olizzi Baby ürünümüzle önemli bir tüketici kitlesine ulaştık. Bugün perakende zincirlerinde de yer almaya başladık.

Umutsuzluğa kapıldığınız zamanlar oldu mu?

Elbette oldu, hem de çok! Özellikle başlangıçta karşılaştığım en büyük engellerden biri, Türkiye'nin zeytinyağıyla yeterince tanınmamasıydı. Özellikle ABD'de İtalyan veya İspanyol zeytinyağı tüketicinin zihninde bir yere sahipti ama Türk zeytinyağı için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. İlk başladığımda çantama zeytinyağı numunelerini koyup Los Angeles'ta market market dolaşıyordum. Çok fazla kapıdan çevrildim, telefonlar yüzüme kapatıldı. Hatta şaşkınlıkla "Türkiye'den zeytinyağı mı?" diyenlerle karşılaştım. Zorluklar hâlâ devam ediyor. Ama artık biliyorum ki bir ürünü tattırdığınızda kalitesi kendisini anlatabiliyorsa, en zor kapılar bile zamanla açılabiliyor.

TARIM VE GIDADA BÜYÜK FIRSATLAR VAR

"BEN bu işe başladığımda ne bir zeytinliğim vardı ne de zeytinyağı sektöründe bir geçmişim. Hatta ilk siparişimi aldığımda henüz şirketimi bile kurmamıştım" diyen Aydın, şunları söylüyor: "Ama iyi bir ürünümüz olduğuna ve onu doğru şekilde pazarlayabileceğime inanıyordum. O yüzden girişimci olmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, her şeyi bilmek veya bütün koşulların mükemmel olmasını beklememeleri. Ben de yola çıktığımda bilmediğim çok şey vardı. Hâlâ her gün yeni bir şey öğreniyorum. Özellikle Türkiye'de tarım ve gıda alanında çok büyük fırsatlar olduğuna inanıyorum. Ben Olizzi'yi yalnızca başarılı bir zeytinyağı markası yapmak istemiyorum. Türk zeytinyağının dünyadaki bayrak taşıyıcılarından biri olmasını istiyorum. Bunun için daha yapacak çok işimiz var."



HALKBANK HİKÂYEMİZİ GÖRÜNÜR KILDI

Aydın, Halkbank'ın Üreten Kadınlar Yarışması'nı kadın girişimcilerin hikâyelerini görünür kılan, çok değerli bir platform olarak görüyor. Olizzi'nin hikâyesinin de bu platformda yer bulabileceğini düşünerek yarışmaya başvurmuş. Girişimciliğin çoğu zaman dışarıdan göründüğünden çok daha fazla emek, sabır ve mücadele gerektirdiğini söyleyen Aydın, "Bu yarışmaya hazırlanırken geriye dönüp baktığımda, sıfırdan başladığımız bu yolculukta ne kadar çok şey başardığımızı bir kez daha gördüm. Finale kalmak da benim için çok güzel bir motivasyon oldu. Etkinliklerde tanıştığım diğer kadın girişimci arkadaşlarım benim için çok büyük bir kazanım oldu. En büyük kazanımım ise hikâyemizi dahag eniş kitlelerle paylaşabilmek. Belki bizi dinleyen bir kadın, bir genç girişimci ya da bir üretici kendi fikrini hayata geçirmek için cesaret bulacak. Bence böyle platformların en kıymetli tarafı da bu" dedi.



TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ VE KALICI BİR MARKA OLMAK İSTİYORUZ

ŞİRKETİN cirosunun yaklaşık yüzde 60'ı ihracattan geliyor. İhracat odaklı kurulan Olizzi için uluslararası büyüme önceliklerimizden biri olmaya devam ediyor. Aydın, "ABD'de mevcut perakende ve e-ticaret kanallarımızı büyütmek, özellikle tek kullanımlık zeytinyağlarımızı havayolları, restoranlar, catering şirketleri ve ev dışı tüketim kanallarına taşımak istiyoruz. Japonya ve Güney Kore gibi pazarlarda da büyüme potansiyelimiz olduğuna inanıyorum. Diğer yandan Türkiye pazarını da çok önemsiyorum. Yakın zamanda Türkiye'de en büyük hedeflerimizden biri Olizzi Baby'nin adını Olizzi Bliss olarak değiştirmek ve Bliss grubuna yeni ürünler ekleyerek yeni bir aile alt markası yaratmak. Dolayısıyla ihracat payımızı büyütürken Türkiye'de de güçlü, kalıcı bir marka olmak istiyoruz. Benim için önemli olan yalnızca ihracat oranı değil, her iki pazarda da sürdürülebilir ve katma değerli büyüme sağlayabilmek."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör