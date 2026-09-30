TURKA geleceğin araç muayenesi için çalışıyor

Türkiye' araç muayene hizmeti yıllarca en sorunlu müşteri hizmetleri arasında yer aldı. Şimdi bu alanda yeni müşteri deneyimi odaklı yapılanma ile yeniden tasarlanıyor. TURKA, Türkiye'de araç muayene hizmetini 15 Ağustos 2027'den itibaren 20 yıl boyunca yürütecek. Hizmet, Met- Gün Grubu, Opus Group, Itversia Gestión ve VTV Norte'nin oluşturduğu MOI Ortak Girişim Grubu tarafından sunulacak. Yeni dönemin merkezinde ise araç sahibinin muayene merkezinde geçireceği süre ve yaşayacağı deneyim var.

MUAYENE SAYISI 16 MİLYONA ÇIKIYOR

Yılda yaklaşık 13.5 milyon araç muayenesinin yapıldığı, tekrar muayenelerle bu sayının 16 milyona çıktığı bir ülkede en büyük şikâyet konularından biri bekleme. TURKA bu soruna teknolojiyle yaklaşıyor. Yeni sistemde kanal tipi kontrollerin yerini temassız tarama tünelleri alıyor. Kameralar, lazer tarayıcılar ve yapay zekâ farklı kontrol noktalarını aynı anda analiz ediyor, bulgular anlık olarak raporlanıyor. Araç altı taraması, hareket halindeyken lastik kontrolü ve far ölçümü gibi işlemler otomatik yapılıyor. İşlemlerin kısalması, aynı hatta gün içinde daha fazla aracın muayene edilmesini sağlayacak. Bunun da istasyondaki akışı hızlandırarak araç başına bekleme süresini azaltması hedefleniyor.

900 MUAYENE HATTI PLANLANIYOR

Erişim de genişliyor. 81 ilde 249 sabit ve 103 mobil olmak üzere 352 merkez ve yaklaşık 900 muayene hattı planlanıyor. Mobil merkezler, başta traktör gibi tarım araçları olmak üzere hizmete ulaşmayı kolaylaştıracak. Araç sahibi için süreç randevuyla başlıyor. Mobil uygulama üzerinden randevu alınabilecek, sonuçlar görüntülenebilecek, eksiklikler için dijital bildirim gelecek. Muayene sırasında araç sahipleri, aracın hangi aşamada olduğunu bekleme alanından ve dijital kanallardan anlık olarak izleyebilecek. Merkezlerde dijital yönlendirme ve bilgilendirme ekranları, konforlu bekleme alanları ve erişilebilirlik uygulamaları yer alacak. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon ya da hizmet bedeli alınmayacak.



3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TURKA araç muayenesinde süreç teknoloji teknisyenlerine destek olarak ilerleyecek. Değerlendirmenin objektif ve ölçülebilir verilerle destekleneceği vurgulanıyor. Trafikte kayıtlı 7.6 milyonun üzerinde motosiklet bulunuyor ve sayı son 15 yılda yüzde 100 arttı. TURKA ilk aşamada motosiklete özel 11 muayene merkezi kuracak. İl bazlı çalışmalarda 2047'ye kadarki muayene ihtiyacı da öngörülüyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı bina ve hat yatırımının ötesinde yapay zekâ, dijital altyapı, veri yönetimi, çalışan eğitimi ve araç sahibi deneyimini kapsıyor. Küresel ölçekte de otomatik tarama altyapıları, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygınlaşıyor. TURKA, ortaklarının uluslararası deneyimini Türkiye'nin mühendislik ekosistemiyle birleştirerek bu eğilimi yerli çözümlerle hayata geçirmeyi amaçlıyor. Türkiye'de araç muayene hizmetlerinin özel sektör modeliyle dönüşüm süreci 2004 yılında başlamış, hizmetler 2007 yılından bu yana TÜVTÜRK tarafından yürütülmüştü. 2027 yılında mevcut işletme döneminin sona ermesinin ardından, araç muayene hizmetleri 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA tarafından sunulacak.



81 İLDE ORTAK STANDART UYGULANACAK

Muayene verileri gerçek zamanlı olarak merkezi sisteme aktarılacağı için 81 ilde ortak standart uygulanacak. Araç sahibi hangi ilde olursa olsun aynı teknik standartla karşılaşacak. Sistemin sahadaki karşılığı, İstanbul Arnavutköy'de kurulan TURKA Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi'nde test ediliyor. 2 bin 500 metrekare kapalı alandaki merkez, 2 ağır vasıta ve 3 binek olmak üzere 5 muayene kanalına sahip. Yeni teknolojiler burada gerçek araçlarla deneniyor. 81 ildeki çalışanlar da teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitimlerini burada alacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör