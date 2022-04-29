Turkcell 40 milyon müşteriye ulaştı

Turkcell Grubu, 2022 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36.7 artışla 10.7 milyar TL gelir elde etti. Grup bazında FAVÖK yüzde 30.1 artışla 4.3 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 40,2 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 577 bin yeni müşteri kazanan şirket, bu sayede 40 milyon toplam müşteriye ulaştı. Turkcell, bu sayede yeni yıl için belirlediği 1 milyon yeni müşteri hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu. Müşterilerin tercihini değerlendiren "net tavsiye skorunda" ise en yakın rakibine geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan daha fark attı.Yılın ilk çeyreğinde bine yakın yeni kontrata imza atarak yeni bir rekora ulaşan Turkcell Dijital İş Servisleri, BT servisleri pazar liderliğini sürdürdü ve geliri bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75.2 büyüyerek 791 milyon TL oldu. Bugüne kadar hayata geçirilen sistem entegrasyonu ve yönetilen hizmetler proje sayısı 2 bin 310 oldu. Bu projeler, gelecek dönemlerde gelire dönüşecek toplam 1.9 milyar TL kontrat değerine sahip. Pandeminin hızlandırdığı dijital dönüşüm talebi doğrultusunda şirketlere sunulan veri merkezi ve bulut teknolojileri gelirleri ise ilk çeyrekte yaklaşık ikişer katına çıktı.Turkcell'in techfin gelirleri, Paycell ve Financell'in katkısıyla 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 58.5 artış gösterdi. Paycell, yılın ilk çeyreğini yüzde 67.2 büyüme ile geride bıraktı. Paycell'in 3 ay aktif kullanıcı sayısı 6.9 milyona ulaşırken, toplam işlem hacmi geçen yılın aynı döneminin 3 katına çıkarak 6.7 milyar TL olarak gerçekleşti. POS çözümlerinin işlem hacmi, sanal POS hizmetlerinin de katkısıyla 2 katına çıkarak 2.1 milyar TL oldu. BiP'in toplam indirme sayısı ise 92 milyona ulaştı,Turkcell, Dijital Dönüşüm Finansmanı olarak adlandırılan esnek ödemeli finansman desteği sayesinde KOBİ'lerin teknolojik ihtiyaçlarına uygun ve hızlı kredi imkânı sağladı. Böylece KOBİ'ler, nakit kaynaklarını işlerini geliştirmek ve dijital altyapılarını güçlendirerek dünyayla rekabet edebilir hale gelmek için kullanıyor. Yıllık yüzde 24 artış ile 2.3 milyar TL kredi portföyüne ulaşan Financell'in gelirleri bu çeyrekte sigorta işinin de katkısıyla yüzde 50 arttı.TURKCELL'IN stratejik odakları çerçevesinde hayata geçirdiği performansın çeyrek sonuçlarına olumlu yansıdığını aktaran Genel Müdür Murat Erkan, "Yenilikçi bakış açımızı kaybetmeden, her geçen gün müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş, uluslararası iştiraklerimizin gelirine olumsuz etki etse de Türkiye'de ivme kazanan performansımız ve artan gelirlerimiz sayesinde bu etkiyi aşan sonuçlar ortaya koyduk. Şubat ayında paylaştığımız, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi, yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK ve gelirlerimizin %20-21'i aralığında operasyonel yatırım harcaması hedeflerimizi koruyoruz" dedi. Turkcell'in, teknolojiyi çevreye duyarlı ve toplumun ihtiyaçlarına göre kullanma stratejisiyle hareket ettiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin sadece şebekesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu 2021 yılında elde ettiği tasarruf miktarının yaklaşık 2 bin baz istasyonunun yıllık elektrik tüketimini karşıladığını ifade etti.