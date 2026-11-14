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Giriş Tarihi: 14.11.2026

Turkcell akıllı tarım için kolları sıvadı

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Turkcell akıllı tarım için kolları sıvadı
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TURKCELL, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, 5G ve nesnelerin interneti teknolojileriyle tarımda geliştirdiği çözümlerin yanı sıra yapay zeka destekli şebeke yönetimi ve 6G alanındaki çalışmalarını tanıttı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Amacımız, üreticilerin su ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, maliyetlerini azaltmalarını ve üretim kararlarını verilere dayanarak almalarını sağlamak" dedi. Panelde, tarımsal üretimin dijitalleşmesine ve şebekelerde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar paylaşıldı. Öte yandan, 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerinin kaynakların daha verimli kullanılmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye sağlayabileceği katkılar ele alındı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Turkcell akıllı tarım için kolları sıvadı
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