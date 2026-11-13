Turkcell, COP31’de akıllı tarım ve enerji verimliliği çalışmalarını paylaştı

COP31'e sektör ortağı olarak destek veren Turkcell, teknoloji alanındaki uzmanlığını sürdürülebilir bir gelecek için somut çözümlere dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, COP31'in Bilim ve Teknoloji Hub'ında düzenlenen panelde, tarımsal üretimin dijitalleşmesine ve şebekelerde enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını paylaştı. Panelde, 5G, yapay zekâ ve nesnelerin interneti teknolojilerinin kaynakların daha verimli kullanılmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Zeytin bahçeleri için AB destekli proje

Turkcell'in Avrupa Birliği-Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen COMMECT projesi çalışmaları, tarımda dijital dönüşümün somut örnekleri arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında, İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün deneme sahasında bir canlı laboratuvar kuruldu. Burada daha az enerji tüketen 5G RedCap teknolojisine sahip kameralar test edildi. Ayrıca hücresel ağlar üzerinden düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanı ile veri göndermesini sağlayan eMTC ve NB-IoT bağlantılı sensörlerin yardımıyla zeytin ağaçlarının gelişimi, ürün durumu ve hasat dönemine ilişkin göstergelerin uzaktan izlenebilmesi sağlandı.

Bunun yanı sıra, akıllı tarım teknolojileri sayesinde zirai ilaçlama maliyetleri yüzde 70'in üzerinde azaltılırken, çevresel etkiler de en aza indirildi. Böylece yeni nesil teknolojilerin tarımda kaynak verimliliğine ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine sağlayabileceği katkı somut bir örnekle ortaya kondu.

Sahadan toplanan verilerle üreticilere destek

Turkcell, zeytin bahçelerinde edindiği bu deneyimi Dost Ziraat İşletmeleri iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesindeki 54 dönümlük muz üretim alanına da taşıdı. Uygulamayla muz ağaçlarının gelişiminin ve yetiştirme koşullarının uzaktan izlenmesi, zararlıların erken tespit edilmesi ve yayılımının önlenmesi amaçlanıyor. Sahadan toplanan verilerle, üreticilerin sulama ve zirai ilaçlamayı daha doğru zamanda yapmalarının, üretim kararlarını verilere dayanarak daha sağlıklı almalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Yapay zekâ ile daha verimli şebekeler

Turkcell'in bir diğer odak noktası ise şebekelerde enerji verimliliği. Şirket, yapay zekâ tabanlı şebeke performans güvencesi, kapasite planlama ve optimizasyon çözümleri geliştiriyor. Bu çalışmalarla olası sorunların ve trafik talebinin önceden tahmin edilmesi, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve hizmet kalitesinin korunması amaçlanıyor. Böylece sorunlar ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir yapıdan, sorunları öngören ve otonom yönetimi esas alan akıllı şebekelere geçişin yolu açılıyor.

Turkcell'in 6G alanındaki Ar-Ge çalışmaları da sürdürülebilirlik vizyonunu tamamlıyor. Şirket, gelecekte aynı altyapı üzerinden hem bağlantı hem de algılama hizmeti sunabilecek entegre algılama ve iletişim (ISAC) teknolojilerini araştırıyor. Bu teknolojilerin, akıllı şehirlerden ulaşıma kadar farklı alanlarda kaynakların daha verimli kullanımını desteklemesi öngörülüyor.

"Teknolojinin gücüyle daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, COP31 kapsamında paylaşılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Turkcell olarak sürdürülebilirliği yalnızca kendi faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmakla sınırlı görmüyoruz. Teknolojik yetkinliğimizi farklı sektörlerin dönüşümünü desteklemek için de kullanıyoruz. Amacımız, üreticilerin su ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, maliyetlerini azaltmalarını ve üretim kararlarını verilere dayanarak almalarını sağlamak. Diğer yandan yapay zekâ destekli çözümlerle şebekelerimizi daha akıllı ve enerji verimli hale getirmek için çalışıyoruz. 6G araştırmalarımızda da kaynak verimliliğini temel önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Turkcell olarak teknolojiyi daha verimli üretimin ve sürdürülebilir bir geleceğin hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör