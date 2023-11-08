Turkcell güçlü büyümesini sürdürdü

TURKCELL, yılın 9 aylık döneminde gelirlerini yüzde 71.6 artırarak 64.9 milyar liraya, net kârını ise yüzde 126.5 artırarak 11.5 milyar liraya taşıdı. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 6.1 milyar TL, 9 ayda ise 19.8 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, genişleyen müşteri bazı, dijital servisler ve techfin faaliyetlerinin katkısıyla Turkcell'in yılın üçüncü çeyreğinde de istikrarlı ve güçlü büyümeye devam ettiğini söyledi.2023 yılının üçüncü çeyreğinde de müşteri kazanımını sürdüren firma, bu çeyrekte mobil tarafta 586 bin ve sabit tarafta 57 bin yeni müşteri kazandı. Böylece yılın üçüncü çeyreğini toplam 674 bin abone kazanımı ile kapattı. Turkcell'in yılın ilk dokuz ayında toplam faturalı müşteri bazındaki artış ise 1.1 milyon oldu. Genel Müdür Ali Taha Koç, "Gelecek dönemde Turkcell'i ülkemizin teknoloji dönüşümünün liderliğine taşıyacağız. Turkcell olarak, ülkemizin dijital egemenliğindeki öncü konumumuzu daha da ileriye taşımaya kararlıyız" diye konuştu.Dijital finansal hizmetler platformu Paycell bu çeyrekte yıllık yüzde 112.3'lük bir artışla gelirlerini 518 milyon TL'ye taşıdı. Paycell'in bayrak gemisi Sonra Öde'nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 katına gelerek 2.5 milyar TL'ye ulaştı. Financell'in kredi portföyü ise 5.7 milyar TL'ye yükseldi. Ali Taha Koç, Turkcell'in artan enerji ihtiyacını karşılarken hem sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hem de maliyet avantajı yaratan bir kaynak olarak kendi üretimi olan yenilenebilir enerjiye yöneldiğini, Turkcell'in tükettiği enerjinin tamamını kendi ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğini ifade etti. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifikalı kaynakları kullanmanın yanında bu alandaki yatırımlarımıza da hız katıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında satın aldığımız 18 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji santrali ile ilk adımımızı atmıştık. Yatırımlarımıza güneş enerji santralleri ile devam ediyor, üç yıl içerisinde 300 MW'lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz."İlk dokuz aydaki performans sonucunda Turkcell 2023 sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2023 yıl sonu için beklentiler, yaklaşık yüzde 73 gelir büyümesi ve yaklaşık 39 milyar TL seviyesinde FAVÖK ile yukarı yönlü güncelledi.