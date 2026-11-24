Turkcell, farklı sektörlerden şirketlerin üst düzey teknoloji yöneticilerini İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de düzenlenen İşTurkcell Teknoloji Liderleri Buluşması'nda ağırladı. "İş Teknolojide, Teknoloji Turkcell'de" temasıyla bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen etkinlikte, yeni nesil teknolojilerin iş modellerine etkisi, şirketlerin dijital dönüşüm stratejileri ve geleceğin teknoloji yatırımları konuşuldu. Havacılık, finans, sağlık, perakende, üretim ve sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerin teknoloji liderlerini buluşturan zirvede, Turkcell'in kurumsal müşterilerine yönelik çözümleri ve stratejik yatırımları da paylaşıldı.

"Yapay zekâ ile teknoloji ve ekonomik değer üreten bir ekosistem kurmalıyız"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirhan, yapay zekânın iş dünyasında başlattığı dönüşüme ve Türkiye açısından sunduğu fırsatlara dikkat çekti.

Turkcell'in iş süreçlerinde edindiği deneyimi kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetlere taşıdığını vurgulayan Demirhan, şunları söyledi: "Yapay zekâ, alıştığımız dijital dönüşümün bir sonraki adımı değil. Şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak işin yapılış biçimini değiştiriyor. Bunu kendi süreçlerimizde de yaşıyoruz. Üç yıl önce kullanmaya başladığımız kod asistanlarıyla, ilk iki yılın sonunda kodlarımızın yüzde 15'ini yapay zekâ ile yazıyorduk. Son bir yılda bu oran yüzde 90'a yaklaştı. Bu büyük değişimde teknolojideki ilerleme kadar, yeni çalışma biçimini benimsemek ve süreçleri buna göre yeniden kurmak da belirleyici oldu. Türkiye'nin önünde, sahip olduğu güçlü ve rekabetçi sektörlerle yapay zekâ alanında büyük fırsatlar var. Asıl mesele, yapay zekâyı yalnızca kullanan değil, bu teknolojiyle ekonomik değer üreten ve geleceğe yön veren bir ekosistem kurabilmek. Turkcell olarak bu dönüşümdeki görevimiz, gerekli altyapıyı kurmak, teknolojiyi ölçeklendirmek ve ekosistemi güçlendirmek. 5G ve fiber şebekelerimiz, veri merkezlerimiz, bulut teknolojilerimiz ve siber güvenlik yetkinliklerimizle ihtiyaç duyulan altyapıyı uçtan uca sağlıyoruz. Google Cloud ortaklığımız kapsamında Türkiye'nin ilk hiper ölçekli Google Bulut Bölgesi'ni kuruyoruz. En gelişmiş bulut ve yapay zekâ teknolojilerini veri egemenliğinden ödün vermeden sunacağız."

Demirhan, eskiden yıllar süren değişimlerin artık çok daha kısa sürede yaşandığını hatırlatarak, şirketlere "Bu dönüşüme birlikte yön verelim" çağrısı yaptı.

Yeniden tasarlanan bir gelecek

Etkinlikte bir sunum yapan Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı da şirketlerin geleceğe hazırlanmasında 5G, bulut, veri, siber güvenlik ve yapay zekâ teknolojilerinin birlikte sunduğu fırsatlara değindi. Verimliliği artıran yeni nesil uygulamaları ve yapay zekâ ajanlarının iş süreçlerindeki dönüşüme katkısını değerlendiren Arpacı, Turkcell ile Google Cloud iş birliği kapsamında Türkiye'de kurulacak hiper ölçekli bulut altyapısının kurumlara sağlayacağı imkânları ve şirketlerin bugünden atması gereken adımları paylaştı.

Teknoloji liderleri deneyimlerini paylaştı

Turkcell Satış Direktörü Mustafa Aydın'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Akıllı Dönüşüm: Veriden Vizyona, Teknolojiden Değere" başlıklı panelde ise şirketlerin dijital dönüşüm öncelikleri, teknoloji yatırımlarının iş süreçlerine katkısı ve veriden değer üretmenin önemi ele alındı. Google Cloud yöneticisi Lisa Martinez Gomis, yapay zekâ modellerinin iş süreçlerine entegre edilmesinin önemini ve yapay zekânın şirketlerin karar alma mekanizmalarındaki artan rolünü paylaştı.

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, "Dönüşen Dünyada Senaryolar" başlıklı sunumunda küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve değişen ekonomik koşulların iş dünyasına etkilerini ele aldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör