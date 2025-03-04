Turkcell ve Ulak’tan dev işbirliği

TURKCELL ile ULAK Haberleşme, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC), yeni nesil yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için stratejik bir protokole imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törende imzalanan protokol ile Turkcell'in Türkiye çapında toplam 3 bin 250 sahasında, yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 4.5G ve 5G destekli geliştirilen yeni nesil ürünlerinin kullanılması hedefleniyor. ULAK Haberleşme'nin geliştirdiği yeni nesil ürünler, Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open RAN) mimarisini destekleyecek. Turkcell, geleneksel sistemlere kıyasla daha açık, esnek ve uyumlu mimari sunan ULAK Haberleşme'nin Open RAN ürünlerini kullanarak gelecekte daha verimli şekilde 5G şebekesini kurmayı planlıyor ve bu sayede 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını daha geniş kitlelere sunmayı hedefliyor.

DÜNYA ÇAPINDA GÜÇTE

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yapılan anlaşmanın Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Koç, "Turkcell olarak gerek Ar-Ge ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkânlarımızı seferber ederek 10 yıldan uzun bir süredir ULAK ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda ULAK ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler, dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır" dedi. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü ise "5G ve ötesi için Türkiye'nin markası olma hedefi ile yola çıkan ULAK Haberleşme, ekosistemi ile bu görevi gerçekleştirmek için azimlidir, birikimlidir ve hazırdır. Tüm paydaşlarımızla beraber uçtan uca iletişim ve bilişim şebekemizde yeni nesil milli haberleşme ürünlerimiz ile yer almak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



DİJİTAL GELECEĞE YÖN VERECEĞİZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turkcell ve Ulak'ın yerli ve milli 5G altyapısı için gerçekleştirdiği işbirliğinin imza törenine katıldıklarını belirterek, "Yeni nesil iletişim teknolojileri ile Türkiye'nin dijital geleceğine birlikte yön vereceğiz" dedi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mobil teknolojilerin geleceğini şekillendiren Mobil Dünya Kongresi GSMA 2025 (MWC25) kapsamında Barcelona'dayız! Yeni nesil bağlantı teknolojileri, 5G ve ötesi iletişim altyapıları ve yapay zekâ destekli dijital çözümlere dair en son gelişmeleri yerinde inceleyecek, ülkemizin dijitalleşme hamlelerini güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.