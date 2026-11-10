Turkcell’den yılın üçüncü çeyreğinde güçlü büyüme

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, güçlü finansal performansını başarılı operasyonel sonuçlarla destekledi ve bu üç aylık dönemde abone kazanımını sürdürdü. Turkcell üçüncü çeyrekte 579 bin net mobil abone kazanırken, faturalı abone sayısı 701 bin arttı.

Şirketin konsolide gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 82 milyar TL'ye ulaştı. Konsolide FAVÖK[i] yıllık bazda yüzde 6,8 artışla 36,2 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjını da ikinci çeyreğe göre 2,4 yüzde puan artırarak yüzde 41,8'e taşıyan Turkcell, üçüncü çeyreği 6,7 milyar TL net kârla tamamladı.

"GELİR BÜYÜMEMİZİ HIZLANDIRIRKEN KâRLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRDİK"

Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: "2026 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü teknoloji altyapımız ve yenilikçi çözümlerimizin katkısıyla operasyonel ivmemizi sürdürürken gelir büyümemizi hızlandırdık ve kârlılığımızı güçlendirdik. Rekabetin daha rasyonel ve değer odaklı seyrettiği bu dönemde, müşterilerimizin hizmet kalitemize duyduğu güven ve sunduğumuz çözümlere gösterdiği yoğun ilgi sayesinde güçlü abone kazanımı elde ettik. Mobil abone sayımız 40,6 milyona yükselirken, sabit genişbant abone sayımız 3,3 milyona, fiber abone sayımız ise 2,7 milyona ulaştı. Kurumsal müşterilerimize sunduğumuz uçtan uca teknoloji çözümleri ve techfin alanındaki güçlü performansımız da gelir büyümemize katkı sağladı. Güçlü operasyonel performansımız ve disiplinli gider yönetimimiz sayesinde FAVÖK marjımız yüzde 44,2 seviyesine yükseldi. Bu başarılı performans, yıl sonu operasyonel kârlılık hedeflerimize ulaşacağımıza yönelik güvenimizi daha da pekiştirdi."

SUPERBOX'TAN 2019'UN SON ÇEYREĞİNDEN BU YANA EN YÜKSEK ÇEYREK PERFORMANSI

Turkcell'in 5G yatırımlarının müşteri deneyimine ve abone kazanımına yansıdığını belirten Koç, şöyle devam etti: "Güçlü şebeke altyapımızın desteğiyle, 5G teknolojisindeki liderliğimizi değere dönüştürdüğümüz en önemli alanlardan biri olan Sabit Kablosuz Erişimde (FWA), Superbox ile müşterilerimize üstün bir bağlantı deneyimi sağlıyoruz. Türkiye'de açık ara lider[ii] olduğumuz bu alanda, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik Superbox seçeneklerimizle 5G'nin sunduğu yüksek hız ve bağlantı kalitesini müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Güçlü talep ve hizmet kalitemizin katkısıyla üçüncü çeyrekte tarihimizin en yüksek yeni abone kazanımına ulaştık. Aynı dönemde 101 bin net abone kazanarak 2019'un dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik performansımızı kaydettik. Bu performans, Sabit Kablosuz Erişim alanındaki liderliğimizi daha da pekiştirdi."

MOBİLDE 579 BİN NET YENİ ABONE

Turkcell, üçüncü çeyrekte 579 bin net yeni mobil abone kazanırken stratejik odak alanlarından biri olan faturalı abone bazına da 701 bin net abone ekledi. Mobil abone kayıp oranı yıllık bazda 1,0 puan iyileşerek yüzde 1,6 seviyesine geriledi. Mobil pazarda rekabet koşullarının daha dengeli hale gelmesi, üçüncü çeyrekte mobil kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) trendini de desteklemeye başladı. Turkcell, yılbaşından bu yana uyguladığı fiyat düzenlemelerinin olumlu katkısının yılın son çeyreğinden itibaren daha belirgin hale gelmesini bekliyor.

FİBER ALTYAPI 242 BİN YENİ HANEYE ULAŞTI

Turkcell, sabit genişbant alanında kendi fiber altyapısı üzerindeki büyümesini üçüncü çeyrekte de sürdürdü. Şirket, bu dönemde 39 bin net Turkcell Fiber abonesi kazanırken uçtan uca yüksek kaliteli fiber altyapısını 242 bin yeni haneye daha ulaştırdı. Yüksek hızlı internet paketlerine olan talep de artmaya devam etti. Bireysel fiber aboneleri arasında 1.000 Mbps ve üzeri hızları tercih edenlerin oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11 seviyesinden yüzde 38'e yükseldi. Yüksek hızlı paketlere geçişler ve fiyat düzenlemelerinin katkısıyla bireysel fiber ARPU, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı.

DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ'NDE YÜZDE 65,3 BÜYÜME

Dijital İş Servislerinin grup büyümesindeki katkısına da dikkat çeken Genel Müdür Koç, şunları söyledi: "Kurumsal müşterilerimizin uçtan uca dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz kapsamlı teknoloji çözümlerinin katkısıyla Dijital İş Servisleri gelirlerimiz üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 65,3 büyüdü. Bu iş kolumuzun konsolide gelirlerimiz içindeki payı yüzde 13'e yükseldi."

"VERİ MERKEZİ VE BULUT HİZMETLERİMİZİ DAHA DA İLERİ TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Turkcell'in yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarına da değinen Dr. Ali Taha Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital altyapı alanında Türkiye'de lider konumda olduğumuz veri merkezi ve bulut hizmetlerimizi, GPU tabanlı bulut çözümleri ve yeni nesil yapay zekâ altyapıları alanında yürüttüğümüz çalışmalarla daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. 6G, yapay zekâ ve yeni nesil dijital altyapılar gibi stratejik alanlarda yer aldığımız uluslararası Ar-Ge projeleriyle geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesine ve küresel standartların belirlenmesine katkı sağlıyoruz."

GÜNEŞ ENERJİSİNDE KURULU KAPASİTE 175,4 MW'A ULAŞTI

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Koç, şu bilgileri verdi: "Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte Ankara'da 16,3 MW kapasiteye sahip güneş enerjisi santralimizi devreye alarak toplam kurulu saha tipi güneş enerjisi santrali kapasitemizi 175,4 MW'a, bu santrallerdeki aktif kapasitemizi ise 90,8 MW'a yükselttik. Rüzgâr santralimiz ve diğer güneş enerjisi santrallerimizle beraber toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitemiz 115,5 MW'a ulaştı. Çevresel hedeflerimizi destekleyen bu yatırımlar, enerji maliyetlerimizi daha etkin yönetmemize de katkı sağlıyor. Enerji giderlerimizin gelirlerimize oranında yıllık bazda 0,5 puanlık iyileşme sağladık. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,3 olan bu oran, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8'e geriledi."

"Togg'taki payımızı yükseltme kararı, uzun vadeli stratejimizin bir uzantısı"

Turkcell'in Togg bünyesindeki iştirak payını yükseltme kararı aldıklarını da hatırlatan Dr. Ali Taha Koç, "Uzun vadeli yatırım stratejimiz doğrultusunda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (Togg) iştirak payımızı yüzde 23'ten yüzde 34'e yükseltmek üzere Kasım ayında pay alım sözleşmesi imzaladık. Togg, 2026 yılı Ekim ayında Türkiye'de tam elektrikli otomobil satışlarında yüzde 47[iii] pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Togg'un mevcut pazar konumu ve yeni modellerle genişleyen ürün portföyünün satış hacmini ve ölçek ekonomilerini destekleyerek uzun vadeli büyüme fırsatları sunacağına inanıyoruz. Teknoloji altyapımız ve dijital hizmetler alanındaki yetkinliklerimizle de stratejik uyum gösteren bu yatırımın, uzun vadeli hedeflerimize katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

5G İLE SAĞLIK ALANINDA BİR İLK DAHA

Turkcell Genel Müdürü, 5G'nin sunduğu olanakları hayatın farklı alanlarında somut değere dönüştürdüklerini ifade ederek şöyle dedi: "İkinci çeyrekte gerçekleştirilen uzaktan ameliyatın ardından, üçüncü çeyrekte robotik cerrahi sisteminden alınan görüntü ve sesi Türkiye'de ilk kez 5G altyapımız üzerinden ağ dilimleme teknolojisiyle gerçek zamanlı aktararak sağlık alanında bir ilke daha imza attık. Bu uygulamalar, 5G'nin sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde sunacağı değeri ve ileri teknoloji çözümleri geliştirme konusundaki yetkinliklerimizi ortaya koyuyor."

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YENİ YERLEŞKE

Turkcell, Ekim ayında İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirdiği ofis binası yatırımıyla farklı disiplinlerdeki ekiplerini aynı yerleşkede buluşturma yolunda önemli bir adım attı. Yeni yerleşkenin teknoloji, Ar-Ge ve destek ekipleri arasındaki sinerjiyi güçlendirerek operasyonel verimliliği artırması, bilgi paylaşımını kolaylaştırması ve ürün geliştirme süreçlerine hız kazandırması hedefleniyor. Turkcell, mevcut gayrimenkul portföyünün değerini ve kullanım verimliliğini artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeye başlarken, alternatif değerlendirme seçenekleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

TURKCELL ÇÖZÜM GÜCÜ VE TURKCELL ONE İLE BÜTÜNLEŞİK MÜŞTERİ DENEYİMİ

Turkcell, üçüncü çeyrekte hayata geçirdiği Turkcell Çözüm Gücü ile müşteri deneyimini bütünleşik bir yapıya taşıdı. Bu kapsamda mağaza, çağrı merkezi ve dijital kanallar entegre edilerek müşterilerin işlemlerini farklı kanallar arasında kesintisiz sürdürebilmesi sağlandı. Şirketin yapay zekâ destekli dijital asistanı Teknocan ile kişiye özel, hızlı ve proaktif çözümler sunuldu.

Turkcell, dijital servisler alanındaki değer teklifini ise Turkcell One ile genişletmeyi sürdürdü. Netflix, Disney+, YouTube Premium, Amazon Prime, HBO Max, TV+, Wonjo Kids, fizy Sesli Kitap ve lifebox gibi dijital platformları tek çatı altında buluşturan Turkcell One, müşterilere tek paket ve tek faturayla aboneliklerini kolayca yönetme imkânı sunuyor. Servis, bu özellikleriyle kısa sürede müşterilerden yoğun ilgi gördü.

TECHFİN GELİRLERİNDE YÜZDE 8,9 ARTIŞ

Turkcell'in çeşitlendirilmiş iş modelinin önemli bileşenlerinden Techfin segmenti, üçüncü çeyrekte gelirlerini yıllık bazda yüzde 8,9 artırdı.

Özellikle POS ve mobil ödeme alanlarında yakalanan büyüme ivmesiyle Paycell, Techfin iş kolunun performansında öne çıktı.

ALİ TAHA KOÇ İKİNCİ KEZ GSMA YÖNETİM KURULU'NDA

Bir diğer önemli gelişme, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç'un Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçilmesi oldu. Aynı zamanda GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığını da yürüten Koç, şunları söyledi: "Turkcell'in teknoloji alanındaki birikimini ve ülkemizin bu alandaki yetkinliklerini uluslararası platformlarda temsil etmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Küresel mobil iletişim sektörünün geleceğinin şekillenmesinde önemli rol üstlenen GSMA'nın Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçilmiş olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Teknoloji Grubu Başkanlığı ile birlikte bu görevlerin, 5G, 6G ve yapay zekâ gibi alanlarda sektörün geleceğine yön veren çalışmalara katkı sunmak ve hem Turkcell'in hem de Türkiye'nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirmek açısından önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Teknolojiyle değer sunma yolculuğumuzda bize duydukları güven ve verdikleri destek için müşterilerimize, hissedarlarımıza ve Yönetim Kurulumuza; tüm başarılarımızın arkasındaki emekleri ve özverileri için çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum."

2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK – RAKAMLARLA TURKCELL

FİNANSAL PERFORMANS

Konsolide gelirlerde yıllık yüzde 6,2 büyüme: 82 milyar TL

6,7 milyar TL net kâr

36,2 milyar TL konsolide FAVÖK, yıllık yüzde 6,8 büyüme

Yüzde 44,2 FAVÖK marjı

MOBİL VE SUPERBOX

579 bin net mobil abone kazanımı

Faturalı abone sayısında 701 bin artış

Mobil abone kayıp oranında 1,0 puan iyileşme: Yüzde 1,6

Superbox'ta 101 bin net abone kazanımı

2019'un dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü Superbox çeyrek performansı

FİBER ALTYAPI

39 bin net Turkcell Fiber abonesi

Fiber altyapının 242 bin yeni haneye ulaştırılması

1.000 Mbps ve üzeri hızları tercih eden bireysel fiber abonelerinin payı: Yüzde 38

Bireysel fiber ARPU'da yıllık yüzde 2,7 artış

DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ VE TECHFİN

Dijital İş Servisleri gelirlerinde yıllık yüzde 65,3 büyüme

Dijital İş Servisleri'nin konsolide gelirlerdeki payı: Yüzde 13

Techfin gelirlerinde yıllık yüzde 8,9 büyüme

Veri merkezi, bulut, GPU tabanlı bulut çözümleri ve yeni nesil yapay zekâ altyapılarında devam eden çalışmalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE STRATEJİK YATIRIMLAR

Ankara'da devreye alınan 16,3 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali

175,4 MW toplam kurulu saha tipi güneş enerjisi kapasitesi

90,8 MW aktif güneş enerjisi kapasitesi

Enerji giderlerinin gelirlere oranında yüzde 2,3'ten yüzde 1,8'e yıllık bazda iyileşme

Togg'daki iştirak payının yüzde 23'ten yüzde 34'e yükseltilmesine yönelik karar

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör