Turkcell’in konsolide geliri 82 milyara çıktı

2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaşan Turkcell, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 6.2 artırarak 82 milyar liraya yükseltti. Finansal performansını başarılı operasyonel sonuçlarla destekleyen şirket, üçüncü çeyrekte 579 bin net mobil abone kazanırken, faturalı abone sayısını 701 bin artırdı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Güçlü teknoloji altyapımız ve yenilikçi çözümlerimizin katkısıyla operasyonel ivmemizi sürdürürken, gelir büyümemizi hızlandırdık ve karlılığımızı güçlendirdik" dedi. Rekabetin daha rasyonel ve değer odaklı seyrettiği dönemde, müşterilerin Turkcell'in hizmet kalitesine duyduğu güven ve sunduğu çözümlere gösterdiği ilgi sayesinde güçlü abone kazanımı elde ettiklerini belirten Koç, mobil abone sayılarının 40.6 milyona, sabit genişbant abone sayılarının 3.3 milyona, fiber abone sayılarının ise 2.7 milyona ulaştığını bildirdi. Koç, kurumsal müşterilerine sundukları uçtan uca teknoloji çözümleri ve techfin alanındaki güçlü performanslarının da gelir büyümesine katkı sağladığını belirtti.

KAPSAMLI TEKNOLOJİ

Koç, kurumsal müşterilerin uçtan uca dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik sunduğu kapsamlı teknoloji çözümlerinin katkısıyla Dijital İş Servisleri gelirlerinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 65.3 büyüdüğünü ve söz konusu iş kolunun konsolide gelirleri içindeki payının yüzde 13'e yükseldiğini bildirdi.

6.7 MİLYAR NET KÂR

Konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 6.8 artışla 36.2 milyar liraya yükselen Turkcell, FAVÖK marjını bir önceki çeyreğe göre 2.4 puan artırarak yüzde 41.8'e taşıdı. Şirket, dönemi 6.7 milyar lira net karla kapattı. Şirketin mobil abone kayıp oranı yıllık bazda 1 puan iyileşerek yüzde 1.6 seviyesine geriledi. Mobil pazarda rekabet koşullarının dengelenmesi, üçüncü çeyrekte mobil kullanıcı başına aylık ortalama gelir (ARPU) seyrini destekledi. Şirket, yılbaşından bu yana hayata geçirdiği fiyat düzenlemelerinin katkısının yılın son çeyreğinden itibaren daha belirgin hale gelmesini öngörüyor. Sabit genişbant tarafında fiber altyapı yatırımlarını sürdüren Turkcell, üçüncü çeyrekte 39 bin net fiber abonesi kazanırken, altyapısını 242 bin yeni haneye daha ulaştırdı. Şirketin bireysel fiber aboneleri arasında 1000 Mbps ve üzeri hızları tercih edenlerin oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11 seviyesinden yüzde 38'e yükseldi. Yüksek hızlı paketlere geçişlerin ve fiyat düzenlemelerinin etkisiyle bireysel fiber ARPU, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artış gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör