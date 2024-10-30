Türkiye 2025’te 270 kuyuda sondaj yapacak

Türkiye, gelecek yıl petrol ve gaz üretimi için 270 kuyuda sondaj yapmayı hedefliyor. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Gabar'da 2021'de Şehit Esma Çevik ve Şehit Teğmen Akdeniz, geçen yıl Şehit Aybüke Yalçın, bu yıl ise Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu, ve Bulmuşlar sahasında keşfedilen petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı. Böylece, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında yerli petrol üretimi hız kazandı. Bölgedeki sahalarda eylül itibarıyla üretim kuyularının sayısı 50'ye, petrol üretimi ise günlük 48 bin 100 varile ulaştı. Üretimin başladığı tarihten itibaren geçen 3 yıllık dönemde Gabar bölgesinde kümülatif petrol üretimi 17.1 milyon varil oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 7 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, günlük petrol üretimi yaklaşık 110 bin varile ulaştı.