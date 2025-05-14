Türkiye-AB işbirliği seçenek değil zorunluluk

149 milyar dolar ihracat ve 178 milyar dolar ithalat ile toplam ticaretinin yarısını Avrupa ile yapan Türkiye, ekonomi tarafında da jeostratejik ilişkilerde de bir adım daha öteye gitme konusunda görüşmeler sürdürüyor. Ankara'da Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri Toplantısı'nda, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, AB ülkeleri büyükelçileri ve Avrupa Bölgesi iş Konseyi Başkanlarıyla geniş bir toplantı yaptıklarını belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, "Küresel düzen, ABD'nin ticaret savaşlarını canlandıran politikalarıyla yeniden şekilleniyor. Bu belirsizlikte, Türkiye ve AB birlikte stratejik bir ortaklık kurabilir. ABD'nin hızlı karar alma mekanizmaları, Çin'in ise küresel etki alanını genişletmesi, Türkiye-AB iş birliğini daha kritik hale getiriyor. Bu yeni düzende AB ile ilişkilerimizin ayrışan fırsatlarını net görüyor ve ticari ilişkilerimizin bu doğrultuda dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

20 TRİLYON DOLARLIK HACİM

DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise "ABD küresel rolünü yeniden tanımlarken, Avrupa kapasitesine daha fazla güvenmek zorunda. AB ülkeleri için NATO müttefiki ve bölgesel bir güç olan Türkiye ile bağları güçlendirmek bir seçenek değil; bir zorunluluktur" dedi. Yalçındağ, AB'ye bakıldığında, Türkiye ile 20 trilyon dolarlık ticari hacme sahip olduğunu ve birlikte 600 milyon nüfus teşkil ettiğini belirtti.