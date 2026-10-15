Türkiye-AB ticaret hacmi 233 milyar dolara ulaştı: Brüksel’de kritik toplantı!

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin işleyişinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 3. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı, 13 Ekim 2026'da Brüksel'de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič'in eş başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında 233 milyar dolara ulaşması öne çıktı. Rekor düzeye ulaşan ticaret hacmi, iki ekonomi arasındaki güçlü entegrasyonun önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Görüşmelerde pazara erişimin kolaylaştırılması, gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi, sanayi mevzuatına uyum, yeşil dönüşüm ve dijital ticaret gibi başlıklar ele alındı. Taraflar, ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve mevcut engellerin giderilmesi yönündeki iş birliğinin sürdürülmesi konusunda ortak irade ortaya koydu.