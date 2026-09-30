Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef: Bolat duyurdu: Türk firmaları için yeni ticaret merkezi geliyor

ABD'DE TÜRK İHRACATÇILAR İÇİN LOJİSTİK AĞ GENİŞLİYOR

Bolat, ABD'nin yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğunu belirterek, Türk iş insanlarının pazara erişimini kolaylaştıran TOBB TTM'nin çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade etti.

"Yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD'de, Türk iş insanlarımızın pazara ulaşmasını kolaylaştıran TOBB TTM'nin çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk. TOBB TTM, yalnızca bir ticaret merkezi olmanın ötesinde, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları kapsamında da Türk firmalarımıza önemli imkânlar sunuyor. 2022 yılında yürürlüğe koyduğumuz YLDA destekleriyle, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmelerini sağlayacak uçtan uca bir lojistik altyapı oluşturmayı hedefliyoruz."