Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef: Bolat duyurdu: Türk firmaları için yeni ticaret merkezi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin 2026 yılı sonunda yaklaşık yüzde 10 artışla 42-43 milyar dolar seviyesine, 2028 yılı sonunda ise 50 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.
Bolat, G20 toplantıları kapsamında bulunduğu ABD'nin Chicago kentinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle işletilen TOBB Türk Ticaret Merkezi'ni (TOBB TTM) ziyaret etti. Türk ihracatçılarının ABD pazarına erişimini kolaylaştıran TOBB TTM ve Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendiren Bolat, merkezdeki faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
ABD'DE TÜRK İHRACATÇILAR İÇİN LOJİSTİK AĞ GENİŞLİYOR
Bolat, ABD'nin yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğunu belirterek, Türk iş insanlarının pazara erişimini kolaylaştıran TOBB TTM'nin çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade etti.
"Yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD'de, Türk iş insanlarımızın pazara ulaşmasını kolaylaştıran TOBB TTM'nin çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk. TOBB TTM, yalnızca bir ticaret merkezi olmanın ötesinde, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları kapsamında da Türk firmalarımıza önemli imkânlar sunuyor. 2022 yılında yürürlüğe koyduğumuz YLDA destekleriyle, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmelerini sağlayacak uçtan uca bir lojistik altyapı oluşturmayı hedefliyoruz."
Bolat, Ticaret Bakanlığınca onaylanan projeler kapsamında Avrupa'da Düsseldorf, Frankfurt-Alzenau ve Berlin-Marsilya merkezli üç, ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli iki YLDA projesinin aktif olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.
Bu ağların Türkiye'nin mal ve hizmet ihracat kapasitesinin geliştirilmesine ve ihracatçıların önemli pazarlardaki faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sağladığını belirten Bolat, "YLDA destekleriyle, rekabetçi şartlarda erişmelerini sağlayacak uçtan uca bir lojistik altyapı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
CHICAGO MERKEZLİ YLDA 10 TİCARET MERKEZİNDE CEP DEPO PLANLIYOR
Bolat, TOBB'un ABD'deki TTM faaliyetlerinin Ticaret Bakanlığının YLDA destekleri kapsamında Chicago merkezli YLDA yapılanmasına dönüştürüldüğünü belirtti.
Chicago merkezli YLDA projesinin 21 Ekim 2022'de onaylandığını aktaran Bolat, Las Vegas, Tacoma, Kent, Los Angeles, Houston, Miami, Savannah, Dallas, New Jersey ve Philadelphia gibi önemli ticaret merkezlerinde cep depolar planlandığını söyledi.
Chicago merkezli YLDA'nın Türk firmalarına pazar araştırması, iş bağlantıları oluşturma, şirket kuruluşu, hukuki ve mali danışmanlık ile lojistik ve operasyonel süreçlerde destek sağladığını ifade eden Bolat, Türk ihraç ürünlerine yönelik depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ile ABD'nin farklı bölgelerine dağıtım hizmetlerinin de tek noktadan sunulduğunu belirtti.
Bolat, bu altyapı sayesinde ürünlerin son alıcılara 24 saatin altında ulaştırılabildiğini, taşıma maliyetlerinin azaltıldığını ve depolama maliyetlerinde yüzde 50'ye varan avantaj sağlandığını kaydetti.
ABD İLE DIŞ TİCARETTE 2028 HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR
Chicago TTM/YLDA'nın Türk firmalarının ABD pazarındaki varlıklarını güçlendirmelerine ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağladığını vurgulayan Bolat, bugüne kadar 165 firmanın bu YLDA'dan yararlandığını söyledi.
Bolat, son beş yılda 500'ün üzerinde, yalnızca son bir yılda ise yaklaşık 150 Türk firmasına ABD pazarında ihracatlarını artırmaları amacıyla destek verildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Bugüne kadar 165 firmamız bu YLDA'dan yararlandı. Ayrıca son beş yılda 500'ün üzerinde, yalnızca son bir yılda ise yaklaşık 150 Türk firmamıza ABD pazarında ihracatlarını artırmaları amacıyla destek verildi ve verilmeye devam ediyor. Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerimiz de güçlü bir ivmeyle gelişiyor. 2025 yılında 38,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizin, 2026 yılı sonunda yüzde 10 civarında artışla 42-43 milyar dolar seviyesine, 2028 yılı sonunda ise 50 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. İhracatımızın ve ithalatımızın karşılıklı olarak artması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından memnuniyet vericidir."
Bolat, Chicago'daki TOBB Türk Ticaret Merkezi ve YLDA yapılanmasının Türk firmalarının ABD ve Kuzey Amerika pazarındaki rekabet gücünü artıran önemli bir altyapı olduğunu değerlendirdi.
ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü belirten Bolat, "Böylece Türk iş dünyamızın ABD pazarındaki etkinliğini daha da artırmayı, mal ve hizmet ihracatımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.