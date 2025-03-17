Türkiye AB’nin beşinci ticaret ortağı

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret hacmini son 5 yılda yüzde 59 artarak 210.8 milyar euroya çıkarırken, 2023'te olduğu gibi 2024 itibarıyla da Birliğin en büyük 5'inci ticaret ortağı olmayı sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi söylemleri, AB'nin ticari güvenliği konusunda Türkiye'yi öne çıkardı. Trump'ın Avrupa'ya yönelik tutumu karşısında hem ekonomik hem savunma alanında yeni ortaklar arama veya var olanları geliştirme arayışına giren AB, bu doğrultuda Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerle diyaloğu canlandırdı. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Kovid-19 salgınıyla 2020'de AB ülkelerinin, Birliğe üye olmayan ülkelerden ithalatı 1 trilyon 715 milyar euro'ya, söz konusu ülkelere ihracatı da 1 trilyon 932 milyar euro'ya geriledi. Böylece, 2020'de AB'nin dış ticaret hacmi 3 trilyon 647 milyar euro oldu. 2022'de AB'nin dış ticaret hacmi 5 trilyon 577 milyar euro'ya kadar yükselirken geçen yıl 5 trilyon 18 milyar euro'ya düştü.