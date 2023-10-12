’Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar doları aştı’

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) dördüncüsü İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Forum kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Albert Muchanga ve Komorlar Birliği Posta, Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Kamalidine Souef'in de katılımıyla Mutabakat Zaptı (MoU) İmza Töreni gerçekleştirildi.

Törende, "DEİK&ECCAS Yüksek İş Konseyi Arasında İyi Niyet Anlaşması", "DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Kuruluş Anlaşması", "DEİK/Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi İş Birliği Anlaşması" ve "DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Bakan Bolat, imza töreninde yaptığı konuşmada, forum çerçevesinde çeşitli paneller düzenlendiğini, iş insanları arasında da ikili görüşmeler yapıldığını söyledi.

Forumun yarınki kapanış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika Birliği Dönem Başkanı, Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani'nin de katılacağını belirten Bolat, etkinlik kapsamında 24 bakan ve bakan yardımcısının, 22 ülkenin üst düzey temsilcisinin ve 3 bin 900'e yakın Afrikalı ve Türk iş insanının iş görüşmeleri için bir araya geleceğini bildirdi.

"AFRİKA ÜLKELERİ İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİSİ, GÜÇLÜ ŞEKİLDE UYGULANIYOR"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika ülkeleri ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 2003 yılında başlattığımız 'Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' her boyutuyla güçlü bir şekilde uygulanmaktadır. Burada Afrika kıtasının tamamıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli bir şekilde geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu çerçevede 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile dış ticareti yalnızca 5,4 milyar dolar düzeyindeydi. 2022 yıl sonu itibarıyla ticaret hacminin 40,7 milyar dolara ulaştığını memnuniyetle görmekteyiz. Afrika stratejimizin uygulandığı 20 yılda Afrika kıtasıyla ticaret hacmimizin 7,5 kat, Afrika'nın Sahra Altı bölgesi özelinde baktığımızda ise ticaret hacmimizin 11,3 kat artış gösterdiğini görüyoruz."

Afrika'daki Türk yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını, Türk yatırımcıların Afrika'da yüz binlerce kişiye iş imkanı sağladığını ve yatırım yaptıkları ülkelerin kalkınmasına büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Bolat, "Ayrıca Türk müteahhitlik firmaları, Afrika kıtasında bugüne kadar 1864 projeyi tamamlayarak 85,4 milyar dolarlık altyapı ve üstyapı yatırımlarını başarıyla tamamlamışlar ve iş yaptıkları ülkelerin altyapı, ulaştırma ve üstyapılarının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. " diye konuştu.

"AFRİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 44'E YÜKSELDİ"

Bolat, Afrika ülkeleriyle ilişkileri daha da güçlendirmek için Türkiye'nin 2002'de sadece 12 ülkede büyükelçiliği varken bugün bu sayının 44'e, ticaret müşavirliklerinin sayısının ise 32'ye yükseldiğini ifade etti.

Bakan Bolat, "Milli hava yolu şirketimiz Türk Hava Yolları Afrika'da 62 farklı noktaya uçuş gerçekleştirerek hem ticareti kolaylaştırmakta hem de Afrika ülkelerinin başka ülkelere de dünyaya açılımında yardımcı olmaktadır. Türkiye her daim Afrika kıtası ülkeleriyle eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazanma ve birlikte güçlenme ilkesi temelinde ilişkiler tesis etmeyi amaçlamıştır. Ülkemiz, Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri almasına da katkı sağlamaya devam edecektir." dedi.

"AFRİKA İLE BİRÇOK İŞBİRLİĞİ ALANINDA İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİNİ GÖRÜŞTÜK"

Afrika Birliği'nin G20 topluluğu içinde üye olarak yer almasından da büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Bolat, bu konuda Türkiye olarak G20 platformunda da Afrika'ya destek verdiklerini söyledi.

Bolat, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında tarım, tarıma dayalı sanayiler, imalat sektörü, altyapı ve ulaştırma, turizm ve kadın girişimciliği gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bakanlar olarak fikir alışverişinde bulunduklarını, ayrıca, işbirliğinin geliştirilmesinde hangi zorluklarla karşılaşılabileceği ve bunların nasıl aşılabileceği hususlarında görüş alışverişi yaptıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, dördüncüsü gerçekleştirilen forumun, tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Afrika kıtasıyla ilişkileri daha ileri taşımaya imkan verecek önemli bir buluşma niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, törende, Bakan Ömer Bolat, Albert Muchanga ve Kamalidine Souef tarafından TABEF 2023 Ortak Bildirisi de ilan edildi.