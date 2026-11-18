Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla 18 Kasım 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'ne katılacak olan Bolat, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakan Bolat ayrıca Almanya'da faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

TÜRK-ALMAN OTOMOTİV ZİRVESİ'NDE SEKTÖRÜN GELECEĞİ ELE ALINACAK

Bakan Ömer Bolat, Berlin'de düzenlenecek 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'nde Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ekonomik ve ticari ilişkileri, otomotiv sektöründeki iş birliği fırsatlarını ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacak.

Türkiye ve Almanya'nın otomotiv sanayisindeki ortaklığını geliştirmeyi hedefleyen zirvede, Avrupa sanayisinin geleceği ve küresel rekabet gücü de gündeme gelecek.

Etkinlik kapsamında özellikle "Made in Europe ve Otomotiv Sektörünün Geleceği" ile "Otomotiv Sektöründe Anahtar Teknolojiler, Endüstriyel Dayanıklılık ve Yeni Değer Yaratma" başlıklı paneller düzenlenecek. Panellerde otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm, üretim kapasitesi ve sanayinin rekabet gücüne ilişkin konular değerlendirilecek.

BAKAN BOLAT, ALMANYA'DAKİ TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BULUŞACAK

Berlin ziyareti kapsamında Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonuyla Almanya'da yaşayan ve faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Toplantıda Türk iş dünyasının temsilcileriyle kapsamlı istişareler yapılması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

ALMANYA İLE GÖRÜŞMELERDE MADE İN EUROPE GÜNDEMİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya ziyareti çerçevesinde Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Türkiye-Almanya ekonomik ve ticari ilişkileri, Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act) kapsamında gündeme gelen "Made in Europe" girişimi ve AB'nin hibrit araçlara yönelik korunma önlemi soruşturması bulunuyor.

Bakan Bolat'ın görüşmede, Türkiye'nin söz konusu düzenlemelere ilişkin beklenti ve değerlendirmelerini Alman mevkidaşına aktarması, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunması planlanıyor.

TÜRKİYE-AB EKONOMİK İLİŞKİLERİ DE MASADA OLACAK

Bakan Bolat'ın 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirdiği temasların ardından Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ve ticari ilişkileri de Berlin'deki görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Bu kapsamda Gümrük Birliği çerçevesindeki gelişmeler, ticaretin kolaylaştırılması ve yeşil ile dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin artırılması konuları ele alınacak. Ayrıca "Made in EU" düzenlemesi konusunda Almanya'nın desteğinin önemi vurgulanarak Türkiye'nin son değerlendirmeleri paylaşılacak.

JETCO TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmede, 19 Haziran 2026'da Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem Toplantısı'nın sonuçları da gündeme gelecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin eş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alınan başlıklar yeniden değerlendirilecek.

Özellikle ticaret ve sanayide yeşil dönüşüm, enerji dönüşümü, uluslararası müteahhitlik projeleri, bağlantısallık, turizm ve yatırım iş birliği alanlarında kaydedilen gelişmelerin yanı sıra yeni ortaklık fırsatları üzerinde durulacak.

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 52 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yaklaşık 52 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırım stoku ile Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ve yatırım ortakları arasında bulunuyor.

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artması, üretim ve sanayi ağlarının giderek daha fazla bütünleşmesi ve küresel tedarik zincirlerinde kurulan güçlü ortaklıklar ekonomik ilişkilerin stratejik önemini artırıyor.

Türkiye ve Almanya'nın Avrupa'nın rekabet gücüne birlikte katkı sunması da iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın temel unsurları arasında yer alıyor.

Bakan Ömer Bolat'ın Berlin'de gerçekleştireceği temasların, Türkiye-Almanya ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşınmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ziyaretin ayrıca iki ülke iş dünyası arasındaki mevcut ortaklıkları güçlendirmesi ve özellikle yeşil ile dijital dönüşüm alanlarında yeni iş birliği fırsatlarının önünü açması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör