Ticaret Bakanlığı ile Turkuvaz Medya Grubu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Samsun Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda yapıldı. Zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve ile iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir davetli grubu katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda "1988'de ihracatımız aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı. Şimdi günlük 1.2 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. Türkiye artık küresel bir lider, küresel bir oyuncu. Güçlü ekonomisiyle güçlü bir arabulucu... Marka değeri giderek yükselen bir ülkeyiz" dedi.

YÜZDE 5'LİK ARTIŞ KORUNACAK

Temmuz ayı verilerini açıklamak için Samsun'u özellikle tercih ettiklerini söyleyen Bakan Bolat, "Samsun 10 OSB'si, sanayisi, limanı, medikal sektörü, güçlü savunma sanayisi, güçlü limanlarıyla büyük önem taşıyor. Burada Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını, yüzde 11'lik bir artışla 25 milyar dolar açıkladık" ifadelerini kullandı. Son bir yılın rakamı olarak 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaşıldığını hatırlatan Bolat, "Yıllık 3.1'lik artış oldu. 7 aylık verilere bakıldığında ise yüze 5.2. Türkiye olarak yüzde 5'lik artışı korumaya devam edeceğiz. Belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir artışımız oldu. Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık. Bir tek şubatta biraz sekteye uğradık" şeklinde konuştu. Yılda 65-70 milyar dolar enerji ithalatımız olduğu bilgisini paylaşan Bolat, Gabar ve Karadeniz doğalgazının da katkısıyla bu rakamları aşağıya çekeceklerini kaydetti. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "25 ila 30 milyar dolar arasında altın ithalatımız oluyor. 90-95 milyar bandında ithalatımız var. İlk 7 ay 56 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Bu yıl temmuzda yüzde 12 azaldı. Şu anda dış ticaret açığımız 88 milyar dolarlar. Hedefimiz dış ticaret açığımızı 30 milyar dolarda tutmak. İthalatta 7 ayda yüzde 6.9 artış oldu. Yıllık ihracatta 3.1 ithalatta ise yüzde 4.1 artış söz konusu. Hedefimiz 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını yakalamak. 395 milyar dolarları bulacağız gibi görünüyor. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleri. 196 bin kıymetli kahraman ihracatçı ailesiyle hedeflerimize ulaşacağız. Döviz krizi olmaması için ihracat rakamlarına mahkumuz."

İHRACATÇIYA BÜYÜK DESTEK

Giyim sektöründe bir miktar kriz olduğunu ifade eden Bolat, "İlk 7 ayda 710 milyon dolarlık bir azalma var. Ama son 2 ayda azalma trendinde düşüş yaşanıyor. Sonbaharla beraber bu sektörde de normale döneceğiz. Kimyevi ürünlerinde demir çelikte otomotivde büyük artışlarımız oldu" dedi. İhracatçılara büyük desteklerinin olduğunu ve olmaya da devam ettiğini söyleyen Bolat, "Fuarlara katılım, şube açma, ticaret diplomasisinde her türlü destek veriyoruz. 75 ülkeye ziyaret yaptık. Serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları yaptık. Takım kaptanımız Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu hale geldik" açıklaması yaptı.

VİZE SERBESTLİĞİNİ HAK EDİYORUZ

Zirvede ABD ve İngiltere'nin iki önemli ticaret ortağımız olduğuna vurgu yapan Bakan Bolat, "Bu yıl ABD ila karşılıklı dış ticaret 40 milyar dolara gidiyor. Ekonomik ilişkilerimiz ABD, Almanya ve İngiltere ile dengeli. Trump iş başına gelince birçok alanda vergiler koymaya başladı. En düşük vergi oranını 1 Ağustos'ta yüzde 15 olarak açıkladı. Türkiye en düşük alanda. Biz daha avantajlı konumdayız" dedi. Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili soruya ise Bolat, şu yanıtı verdi: "Avrupa Birliği bize olumlu yaklaşımlarda bulundu. Vize konusunda halkımızın haklı sitemleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız girişimlerde bulundu. Biz zaten vize serbestliğini hak eden bir ülkeyiz. 2015'te protokol imzalanmıştı, 72 madde yerine gelirse vize muafiyeti sağlanacaktı. 5-6 madde kaldı. Geliri artıp seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısı arttı. Vizesini alan düzenli girip çıkışı olanlara kolaylıklar sağlanıyor. Asıl amacımız lojistik nakliyeyi ticareti turizmi hızlandıracak vize serbestliği."

ÜSTLERİNE GİDECEĞİZ

Otomotiv sektöründe ÖTV zammından sonra gayri ahlaki uygulamaların ortaya çıktığını söyleyen Bolat, "Otomotiv sektöründe birçok düzenleme yaptık. İkinci elin asla birinci eli geçmemesi için bayiler, galeriler ve distribütörlerle ilgili tedbirler aldık. Bunun üzerine birden 600 bin sıfır araç ortaya çıktı. Bireysel olarak yılda 3 araba satışı sınırını getirdik, daha önce 60-70 tane satanlar vardı. Yeni ÖTV zammından sonra gayri ahlaki uygulamalar da ortaya çıktı. Üstlerine gideceğiz. Fiyat listelerini görünür şekilde bulundurma mevzuatını çıkarttık. Karekod uygulamasını da açtık. Dara uygulamasını getireceğiz. Yani 1 kilo olarak satılan ürünün darası kiloya dahil olacak. İnsanlar hangi lokantaya gidecekse menüsüne bakacak ve bütçesine göre yere gidecek. Sistem oturdu" dedi.

BEŞ YILDA İKİYE KATLANACAK

ZİRVEDE bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun bugün ülkemizin gururlandığı rakamların açıklandığı yer oldu. OSB'lerimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızı 5 yıl içinde 2'ye katlayacağız. Kısa vadede 3 milyar dolar sonrasında da 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe tüm paydaşlarımızla beraber ulaşacağız. Türkiye'mizi dünyadaki hak ettiği noktaya hep beraber ulaşacağız" dedi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ise 'Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun, birçok alanda aldığı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu. Samsun Ar-Ge ve lojistik merkezleriyle, limanlarıyla, OSB'leriyle Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun başkentidir. OSB'lerimizin altyapılarımızın güçlendirilmesi ve yeni OSBler için çalışmalarımız devam ediyor. Makine Kimya Endüstrisinin 3 milyar lira yatırım yaptığı üretim alanı çalışmaları devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nı Samsun Yüzyılı ile paralel götürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT KAPISI

Konferansın açılış konuşmasını yapan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Samsun stratejik limanıyla, gelişen lojistik altyapısıyla ve güçlü tarım-sanayi entegrasyonuyla sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin ihracat kapısıdır. Bu şehir, Orta Karadeniz'in üretim üssü olmasının ötesinde, Karadeniz havzası ve Orta Asya'ya açılan önemli bir ticaret koridorudur. Bugün burada, bu potansiyelin nasıl daha ileriye taşınabileceğini hep birlikte konuşacağız" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

TÜRKIYE İhracat Seferberliği Zirvesi Halkbank, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Trendyol, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve Ziraat Bankası'nın güçlü sponsorluk desteğiyle gerçekleştirildi.