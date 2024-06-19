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Giriş Tarihi: 19.6.2024

Türkiye Avrupa’da hava sahası en yoğun 3. ülke

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye Avrupa’da hava sahası en yoğun 3. ülke
Türkiye, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü hava sahasında 5.573 uçuşa hava seyrüsefer hizmeti vererek, Avrupa'da en yoğun kullanılan hava trafik hacmine sahip 3. ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "15 Haziran 2024 tarihinde ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4.227'e ulaşarak 2023 yılının aynı gününde kayıtlara geçen 3.587 rakamına oranla yüzde 17.8 artış gösterdi. Ülkemiz havayolu sektöründe Avrupa'nın zirvesine doğru tırmanışını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

AKTARMA MERKEZİ
Bakan Uraloğlu, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi havayollarına da yaptıkları yatırımlar ile dünyada ve Avrupa'da söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirterek, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor" diye konuştu. Türkiye'deki hava yolu trafiğinin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "15 Haziran 2024 tarihinde ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4.227'e ulaşarak 2023 yılının aynı gününde kayıtlara geçen 3.587 rakamına oranla yüzde 17.8 artış gösterdi. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.
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Türkiye Avrupa’da hava sahası en yoğun 3. ülke
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