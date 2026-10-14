Türkiye Avrupa’nın üretim merkezi olabilir

Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcileri Brüksel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye- AB İş Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirveye katılan Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Avrupalı şirketlerin daha yakın ve güvenilir tedarik ortakları aradığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa'nın bölgesel üretim merkezi olabileceğini söyledi. Prevot, Avrupa'nın uzak tedarikçilere bağımlılığını azaltmaya çalıştığını, Türkiye'nin bu dönüşümde önemli rol üstlenebileceğini söyledi. Avrupalı şirketlerin üretim ve tedarik faaliyetlerini yeniden değerlendirdiğine dikkat çeken Prevot, "Avrupalı şirketler giderek kendi coğrafyalarına daha yakın, güvenilir ortaklar arıyor. Türkiye, Avrupa'nın tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getirebilecek üretim kapasitesine, sanayi uzmanlığına ve komşu pazarlara erişim imkânına sahip" dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye'nin NATO müttefiki, AB'ye aday ülke ve Avrupa, Asya ile Orta Doğu arasında bağlantı sağlayan büyük bir sanayi ekonomisi olduğunu vurgulayan Prevot, Türkiye'nin yalnızca üretim ortağı değil, Avrupa'nın çevre pazarlara açılan merkezi olarak da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna da değinen Prevot, AB'nin dünyanın uzak bölgelerindeki ülkelerle ekonomik anlaşmalar müzakere ederken doğrudan komşusu Türkiye ile aynı yaklaşımı sergilememesinin açıklanmasının güç olduğunu söyledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği'nin (AB) küresel rekabetçiliği artırma hedefini desteklediklerini ancak uygulanan yöntemlerden derin endişe duyduklarını belirterek, "En büyük hayal kırıklığımız, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunda yaşanan duraksamadır. Avrupa Komisyonu'nun yetki talep etmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçmesine rağmen resmi müzakereler hâlâ başlatılamadı" dedi.

'MADE WITH EUROPE' ÖNERİSİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ortaklığın üç temel öncelik üzerinden geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu öncelikleri Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa sanayi ekosisteminde Türkiye'nin konumunun güçlendirilmesi ve bağlantısallık olarak sıralayan Olpak, mevcut Gümrük Birliği'nin günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Olpak, Gümrük Birliği'nin hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarımı kapsayacak şekilde genişletilmesinin her iki taraf için yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını belirtti. Avrupa'nın sanayi politikalarında gündeme gelen "Made in Europe" yaklaşımının Türkiye'yi dışlamaması gerektiğini vurgulayan Olpak, bunun yerine "Made with Europe" yani "Avrupa ile birlikte üretildi" anlayışının benimsenmesini önerdi. DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise Avrupa'nın tarihsel bir dönüm noktasında bulunduğunu, güvenlik, teknoloji, enerji ve küresel rekabet alanlarındaki gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığını söyledi. Yalçındağ, "Avrupa, şirketlerimizin halihazırda birlikte çalıştığı ekonomik alandan Türkiye'yi dışlayarak daha rekabetçi hale gelemez" diye konuştu.



GÁLVEZ: 30 YILLIK TİCARET MODELİ YETERSİZ

AVRUPA Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT) Genel Sekreteri Anthony Gooch Gálvez ise Türkiye ile AB arasındaki 30 yıllık ticaret çerçevesinin günümüz ekonomik koşullarına yanıt vermediğini belirtti. Türkiye'nin Avrupa'nın mal ticaretinde beşinci büyük ortağı olduğunu söyleyen Gálvez, iki taraf arasındaki mal ticaretinin 220 milyar euroyu aşmasına karşın hizmet ticaretinin 42 milyar euro düzeyinde kaldığına dikkat çekti. Gálvez, hizmetler, kamu alımları ve savunma sanayisinde yeni işbirliği mekanizmaları oluşturulması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Avrupa'nın ekonomik ve endüstriyel geleceğinde daha güçlü konumlandırılması çağrısında bulundu.



THY 9 AYDA AVRUPA'YA 26 MİLYON YOLCU TAŞIDI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, şirketin yılın ilk 9 ayında Avrupa operasyonlarında yaklaşık 26 milyon yolcu taşıdığını ve kıtaya yarım milyon ton kargo ulaştırdığını açıkladı. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye ile Avrupa arasında djital İpek Yolu oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şirketin her gün 25'ten fazla Avrupa ülkesine 100 binin üzerinde sipariş gönderdiğini söyledi. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Avrupa'nın sanayi politikalarında Türkiye gibi entegre üretim ortaklarının da yer alması gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör