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Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:57 Son Güncelleme: 5.10.2022 10:59

Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu İstanbul'da başladı

AA
Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu İstanbul’da başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında daha fazla iş birliği yapılması amacıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu İstanbul'da başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilki 21-22 Aralık 2021'de Bakü'de düzenlenen Enerji Forumu'nun ikincisi Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

İki ülkenin enerji alanındaki kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmenin amaçlandığı forumda, 4 ayrı çalışma grubu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için mesai yapacak.

Çalışma grupları, başta hidrokarbon, petrokimya, elektrik iletim ve dağıtım ile yenilenebilir enerji olmak üzere enerjinin birçok alanını iş birliği için masaya yatıracak.

Grupların çalışması sonucu hazırlanacak protokol, iki ülkenin enerji bakanları tarafından imzalanacak.

Forumun kapanışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, konuşma yapacak.

Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu'nun sonucunda çalışma grupları tarafından hazırlanan anlaşmaların imzalanmasının ardından kısa sürede önemli mesafe katedildi.

Yenilenebilir enerji alanında aldığı yolla dikkati çeken Türkiye, bu alanda Azerbaycan ile de iş birliğini artırdı. İki ülkenin milli enerji şirketleri iş birliklerini artırırken, üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'deki firmalarla ilişkilerini geliştiren Azerbaycanlı yetkililer ve yenilenebilir enerji sektöründen yatırımcıların, teknik geziler için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Açıklamaya göre, elektrik iletim alanında Türkiye Azerbaycan'a tecrübe aktarımı yapıyor, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Enerji Kurumu İşletme Anlaşması üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

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Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu İstanbul'da başladı
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