Türkiye Azerbaycan ile kültürel iş birliği yapacak

Türkiye-Azerbaycan 3'üncü Dönem Kültür Karma Komisyon Toplantısı kapsamında, iki ülke arasında kültürel iş birliği anlaşması hazırlandı. Anlaşma, Ankara'daki bir otelde düzenlenen tören ile Bakan Ersoy ve Bakan Kerimli tarafından imzalandı. Törende konuşan Ersoy, "Kültür, toplumumuzun ruhunu şekillendiren, geçmişini ve geleceğini aydınlatan bir unsur olarak hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Sanat, müzik, edebiyat ve diğer kültürel ifadeler toplumlar arasında köprüler kurar, farklılıkları birleştirir. Kültürel etkinliklerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, toplumların zenginliklerini artırır. Şanlı geçmişiyle Türk dünyasının kültürel mirasına sahip çıkmak ve her platformda bu mirası tanıtmak; bizlerin en büyük görevleri arasında" dedi.



'KÜLTÜRE, SANATA VE SANATÇIYA DESTEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ'



Bu anlaşma ile sadece kültürel mirasın korunması değil; konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve edebiyat etkinlikleri gibi çeşitli etkinliklerde kardeş ülke Azerbaycan ile kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacaklarını söyleyen Ersoy, "Aynı zamanda genç yetenekleri desteklemek ve kültürel mirası korumak için yeni projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımızca düzenlenen kültür yolu festivalleri ile vatandaşlarımızın kültüre, sanata kolay, rahat ve etkili erişimini hedeflerken, kültüre, sanata ve sanatçıya destek olmayı hedefliyoruz. Festivallerin gerçekleştirildiği şehirlerin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada bilinilirliğini, markalaşmasını da bu vesileyle sağlamış oluyoruz. Değerli mevkidaşımla yapmış olduğum görüşmede, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek kültür yolu festivallerine Azerbaycan'ın etkin şekilde nasıl katılabileceğini konuşma fırsatı yakaladık" diye konuştu.



Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ise iki ülke arasındaki ilişkilerin özel önem taşıdığını vurgulayarak, Türk medeniyetinin dünyaya duyurulması için faaliyetlerin daha da güçlendirileceğini ve Ankara'da 'Şuşa Medeniyet Günleri' düzenleneceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından Türkiye-Azerbaycan 3'üncü Dönem Kültür Karma Komisyon Toplantısı kapsamında basına kapalı heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.