Türkiye, BAE ile ticari ilişkilerini derinleştiriyor

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret hacminin geçen yıl 19 milyar dolar olduğunu, bu sene ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını ve 5 yıl içerisinde bu rakamın daha da artacağını söyledi.

Müslüman ülkeler olarak daha güçlü ticari ilişkilerin olacağını belirten Zahiri, iki ülke arasında kapsamlı ticaret anlaşmaları mart ayında imzalandığını hatırlattı.

Zahiri. ticaret anlaşmalarının sayısının 21'den 40'a kadar yükseldiğini belirterek, "Bu anlaşmaların sayısı arttıkça iki ülke arasında ticaret daha da artacak ve iş adamlarına kapılar daha fazlar açılacak. İki ülkeye yatırımlar da otomatikman artacak. Bu da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha fazla iş imkanı oluşturacak. Türkiye ve BAE güçlü bir ilişkiye sahipler" yorumunu yaptı.