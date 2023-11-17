Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri raporu yayımlamaya başladı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:24

Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri raporu yayımlamaya başladı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından "Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri" raporu yayımlanmaya başladı. Rapor, 6 aylık periyotlarla üretilerek TBB'nin internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

AA
Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri raporu yayımlamaya başladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri" başlıklı bir rapor yayımlamaya başladı.

TBB tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor, birliğin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi (BKM), TBB Risk Merkezi kaynaklarından yararlanarak hazırlanıyor.

Raporda, Türkiye'deki ödeme sistemleri ve ödeme araçlarıyla yapılan işlemlerin adet ve tutarlarına ilişkin verilere, şube dışı kanalların kullanımındaki gelişmelerin anlaşılması bakımından kanal bazlı verilere ve ödeme mahiyetine ilişkin seçilmiş kalemlere ait bilgilere yer veriliyor.

Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri Raporu, 6 aylık periyotlarla üretilerek TBB'nin internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri raporu yayımlamaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA