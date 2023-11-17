Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri raporu yayımlamaya başladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri" başlıklı bir rapor yayımlamaya başladı.

TBB tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor, birliğin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi (BKM), TBB Risk Merkezi kaynaklarından yararlanarak hazırlanıyor.

Raporda, Türkiye'deki ödeme sistemleri ve ödeme araçlarıyla yapılan işlemlerin adet ve tutarlarına ilişkin verilere, şube dışı kanalların kullanımındaki gelişmelerin anlaşılması bakımından kanal bazlı verilere ve ödeme mahiyetine ilişkin seçilmiş kalemlere ait bilgilere yer veriliyor.

Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri Raporu, 6 aylık periyotlarla üretilerek TBB'nin internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.