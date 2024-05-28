Geçen haftaki düzenlemeye göre KKM'nin yavaş yavaş sistemden azalarak çıkacağını görüyoruz. Takvim vermek mümkün değil. Geçen sene 125 milyar dolardı bugün 68 milyar dolara düştü. Mevduattaki payı yüzde 25'ten 14'e düştü. TL standart mevduat şuan en cazip enstrüman." şeklinde konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: KKM sistemden azalarak çıkacak

"KUR ENFLASYONUN ÜZERİNDE BÜYÜMEYECEK"

Kurun enflasyonu geçmeyeceğini de aktaran Çakar, "Seçim döneminde maalesef irrasyonel açıklamalara şahit olduk. Bu sene asla kur enflasyonun üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyecek. Yurt dışından ciddi bir kaynak gelişi var. TL çok cazip. Cari açık azalıyor. Böyle bir ortamda kurun artacağını beklemek zor. Merkez Bankası rezervlerinin artışını görüyoruz. Müdahale edecek güce sahip. Önümüzdeki dönemde de TL mevduat cazip olacak." diye ekledi.