Türkiye Bankalar Birliği yeni rehber hazırladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği etkilerinin artan şekilde hissedildiği bugünlerde, iklimle bağlantılı finansal risklerin ölçülmesi, analizi ve yönetilmesinin tüm dünyada finansal denetim otoritelerinin öncelikli konularından biri haline geldiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu risklerin ölçümüne yönelik metodolojiler arasında en yaygın uygulamalardan birinin bankaların kredi portföylerinin iklim risklerine olan duyarlılığını gösteren ısı haritalarının oluşturulması olduğu belirtildi.

Bankacılık sektörünün iklimle bağlantılı finansal risklerinin etkin şekilde yönetilebilmesini sağlamak için tüm bankalara yol gösterici nitelikte bir kaynak oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ısı haritası hazırlama metodolojisine yönelik 'İklim Riskleri Çalışma Grubu' tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda "Isı Haritası Metodolojileri Oluşturulmasına İlişkin Rehber" hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu rehbere www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/9081/Isi_Haritasi_Metodolojileri_Olusturulmasina_Iliskin_Rehber.pdf adresinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.