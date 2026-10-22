"Türkiye başlı başına bölgesel bir enerji üssü" Bakan Şimşek'ten küresel ekonomi yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda küresel ekonomideki gelişmelere ve Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji krizinden ve para politikalarından bahseden Bakan Şimşek, Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

2022'DEKİ ŞOKTAN 7 KAT DAHA BÜYÜK

İran Savaşı'nın başlamasından bu yana emtia fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Şimşek, Mevcut enerji şokunun 2022'de yaşanan krizden 7 kat daha büyük olduğunu açıkladı. Dünyanın en önemli enerji tedarik şokunu yaşadığını belirten Şimşek, Küresel ekonomide uzun vadeli faizlerin daha yüksek seyrettiğini borçlanma seviyelerinin de yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Borçlanma maliyetlerindeki artışın ekonomik koşulları daha karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Şimşek, dünyanın belirgin bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik koşulların para politikaları üzerindeki etkisine değinen Şimşek, bu tür dönemlerde veri bağımlı ve kısıtlayıcı para politikalarının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Enerji alanında ithalat bağımlılığının azaltılmasının önemine dikkat çeken Şimşek, bu amaçla yeşil dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi.

SAVUNMA İHRACATINDAN HEDEF İLK 10'A GİRMEK

Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümüne dikkat çekerek ülkenin 1990'lı yıllarda dünyanın en büyük dört savunma sanayisi ithalatçısından biri olduğunu, bugün ise önemli ihracatçı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Açıklamalarına devam eden Şimşek, "Bu sene umuyorum ki küresel savunma ihracatı yapan ülkeler arasında ilk 10'a gireceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BAŞLI BAŞINA BÖLGESEL BİR ENERJİ ÜSSÜ

Türkiye'nin başlı başına bölgesel bir enerji üssü olduğunu anlatan Şimşek, Türkiye'nin enerji alanındaki konumu değerlendirdi.

Küresel ticarette korumacılık politikalarının yaygınlaştığına da dikkat çeken Şimşek, küresel finansal krizden bu yana korumacılığın yeni norm haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin bu ortamda serbest ticaret anlaşmaları imzalamaya çalıştığını belirten Şimşek, ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabaların sürdüğünü kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör