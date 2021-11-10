Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor!

'10 YIL ÖNCE PARASINI VERSEK DE ALAMIYORDUK'

Bundan 10 yıl önce bu teknolojileri parasını versek de bize vermiyorlardı ve artık tüm bunlar bizi kendi insanımıza güvenerek bu alanda başarıyı elde edebileceğimizin en somut örneği oldu. Yani hem ülke gelişimimize hem de ihracat anlamında büyük katkı sundu.