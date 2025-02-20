Türkiye büyük fırsatlar sunuyor

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile iki ülke temsilcilerinin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. Bakan Şimşek, Türk müteahhitlerinin bölgede güçlü bir etki yarattığını anımsatarak, bu başarının üçüncü ülkelerde de sürdürülebileceğini dile getirdi. Türkiye'nin, üretim çeşitliliği, güçlü altyapısı, gelişen Ar-Ge ekosistemi ve geniş yetenek havuzu ile büyük fırsatlar sunduğunu bildiren Şimşek, "Çeşitli sektörlerde cazip teşvikler sağlıyor ve Katarlı yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz. 54 ülkeyi kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmalarımız sayesinde, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere 30 trilyon dolarlık bir pazara erişim sağlıyoruz. Bu da ülkemize korumacılığa karşı dayanıklılık kazandırıyor. Küresel ticarette parçalanmaların olduğu bu dönemde bölgesel entegrasyonun, kırılganlığa karşı en iyi koruma olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

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Yüksek Stratejik Komite'nin onuncu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eş başkanlık etmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Al-Kuwari, "Her iki ülke de hem bölgesel hem de uluslararası gelişmeler konusunda benzer bir bakış açısına sahip. Ekonomik ve stratejik ilişkilerimizi derinleştireceğiz" dedi.