Türkiye büyümesini sürdürebilecek güçte

Dünyanın teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "2023'te Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacak bir ülke olarak bu yeni dünyada yerimizi alabilmemiz için teknoloji, inovasyon ve dijitalleşmeyle beraber katma değer oluşturarak sürdürülebilir bir yaşam inşa etmemiz gerekiyor" dedi. Bu fotoğraf içinde 2023'ün önceki yıldan devraldığı sorunlarla birlikte kolay bir yıl olmayacağını ifade eden Tosyalı, şöyle devam etti: "Küresel enflasyon, enerji krizi, merkez bankalarının faiz artışı ve Ukrayna'daki gelişmelerin yarattığı sosyal ve ekonomik etkiler devam ediyor. Küresel resesyon endişesiyle büyüme öngörüleri aşağıya doğru revize ediliyor. Bu küresel görünüme rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor."Birçok uluslararası kurumun Türkiye'nin ortalama küresel büyüme oranının üzerinde büyüyebileceğini öngördüğünü hatırlatan Tosyalı, "Türkiye'de piyasa katılımcıları ile yapılan anketlerde de yüzde 4 civarında bir büyüme beklentisi var. Bu değerlendirmelere paralel olarak, koşullar hiç de kolay olmasa da Türkiye büyümesini 2023'te de sürdürecektir. Güçlü ihracatımız ve dinamik iç pazarımız ile bunu başarabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.Tosyalı Holding olarak 3 kıtada sayıları 30'u bulan tesis ve 15 bin çalışanlarıyla 2023'te de sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam edeceklerine vurgu yapan Tosyalı, "Bu yıl ve önümüzdeki 5 yılda ana gündemimiz sürdürülebilirlik olacak. Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte daha da hızlanan yeşil dönüşümün sektörümüzdeki öncüsü olarak yapacağımız yatırımlarla ülkemiz için katma değer yaratmayı sürdüreceğiz. İskenderun İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hayata geçirdiğimiz 2.5 milyar dolar değerindeki İskenderun Sarıseki yatırımımızı 2023'ün ilk çeyreğinde devreye almayı hedefliyoruz. En gelişmiş teknolojileri kullandığımız, Endüstri 4.0 uyumunda bizi küresel rekabette öne geçirecek bir tesis inşa ettik. Bu tesisle birlikte, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye'deki ilk kullanıcısı da Tosyalı olacak" diye konuştu.Yurtdışında da yatırımlarına devam edeceklerini anlatan Fuat Tosyalı, "Tosyalı Cezayir'de 4. etap yatırımlarımız kapsamında en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/yıl üretim kapasiteli yassı çelik tesisi yatırımımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Daha düşük karbon ayak izi ile dünya çelik endüstrisindeki en iyi uygulamalardan biri olacak bu tesisimiz aynı zamanda yüzde 100 hidrojen ile çalışma kabiliyetine sahip" dedi. Tosyalı Holding olarak dünyada sayılı şirketin sahip olduğu bu teknolojiye yatırım yapan ilk Türk firması olduklarının altını çizen Tosyalı, şunları anlattı: "Bununla birlikte 2023'te yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlara da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Aynı anda tüm tesislerimizde başlattığımız GES projesi ile 215 MW kurulu güce ulaşacağız. Böylece Tosyalı olarak dünyanın en büyük çatı üstü GES'ine sahip şirketi olacağız. Bu sayede yaklaşık 182 milyon kg karbon salımını engelleyerek dünyanın en temiz çelik üretimini gerçekleştirileceğiz. Uzun dönemde fosil yakıtların kullanılmadığı tesisleriyle, kendi enerjisini kendi sağlayarak katma değerli demir çelik üreten, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olmayı hedefliyoruz. 2023'te de bu hedef doğrultusunda çalışarak ülkemiz için katma değer yaratan işler üretmeye devam edeceğiz."