Türkiye-Çad arasında kazan-kazan dönemi

"TÜRKİYE, ÇAD İLE İLİŞKİLERİNİ KAZAN-KAZAN İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRMEYE ÖNEM ATFETMEKTEDİR"

Bakan Uraloğlu, Türkiye-Çad Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği KEK 2. Dönem Toplantısı kapanış konuşmasında "Türkiye, dost ve kardeş ülke Çad ile ilişkilerini her alanda kazan-kazan ilkesi doğrultusunda geliştirmeye büyük bir önem atfetmektedir." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Çad'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak "Çad'dan da Cumhurbaşkanı düzeyinde 2019 yılında önceki Cumhurbaşkanı Sayın Idriss Déby Itno tarafından, 2021 yılında da şimdiki Cumhurbaşkanı Mahamat Idriss Déby Itno tarafından Türkiye'ye ziyaretler gerçekleştirildi. Bu tür ziyaretlerin sıklıkla yapılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı yapacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin, Büyükelçiliğin yanı sıra TİKA Ofisi, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarla da Çad'da varlık gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "THY'nin doğrudan uçuşları sayesinde de iki ülke arasında güçlü ilişkiler ve iş birliği için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Gerçekleştirdiğimiz KEK Toplantısının da ilişkilerimizin yeni bir ivme ile geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.