Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor

Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, kurdaki dalgalanmaların sona erdiğini belirterek, "TL mevduatlar 38 milyar arttı. Herkes önünü görmek istiyor. Bunu gerçekleştireceğiz" dedi. A Haber
ve A Para
ortak yayınında Sabah Gazetesi
Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu
ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner
'in sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, ayrıca şu mesajları verdi:
20 ARALIK TARİHİ BİR GÜNDÜR:
20 Aralık tarihi bir gündür. Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı, bireylerimiz dövizlerini bozdurmaya başladı. Ekonomi ve siyasal literatüre de girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirliği ve itibarını da görmüş olduk. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik. Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü. Bu işin tam zirvesindeyken patika değişikliği yaptık.
ŞİMDİKİ MÜCADELE ENFLASYON:
Faiz artırılmadan bu iş çözülecek, toplum bunu görecek. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon
.
O GECE HİÇ KİMSE DEVREYE GİRMEDİ:
O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları, hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi, birbirleriyle yarıştılar.
EN UYUMLU DÖNEMDEYİZ:
Başarımızın birinci önceliği Cumhurbaşkanımızın duruşu, ikincisi ise uyumlu çalışmamız. Ekonomi politikasında tarihin en uyumlu dönemindeyiz.
TÜRKİYE CARİ FAZLAYA DOĞRU GİDİYOR:
Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye
'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor. Yılsonunda büyüme beklentimiz çift haneli olacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI:
Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak. 2022'de yüzümüz daha fazla gülecek, enflasyon yenilecek. ANKARA