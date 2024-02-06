Türkiye-Cibuti ilişkilerinde yeni rota ‘Alternatif ulaşım’ hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik ve Cubuti'nin stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek, "Kızıldeniz'de ve Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntılar var. Onun için alternatifler üzerinde de mutlaka beraberce çalışmamız gerekir." dedi.

Uraloğlu, DEİK ve Cibuti Ticaret Odası ev sahipliğinde, Türk ve Cibutili iş insanlarıyla gerçekleştirdiği çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülkenin yüzyıllardır hukukunun olduğunu söyledi.

Bu hukukun kıymetli olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Son 10 yılda ciddi aşama kaydettik. Bu aşamanın daha hızlı yükselerek, ülkelerimiz adına da güzel sonuçlar vereceğine ben inanıyorum. Türkiye özellikle son 21 yılda çok büyük işler başardı. Gerçekten dünya liginde gereken noktaya çok hızla gelen bir ülke. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında bir geçiş noktası olarak tanımlanıyordu. Ama biz ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika arasında da önemli bir köprü konumunda olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.