Türkiye-Çin ortaklığı için yeni hedef! Bakan Bolat Çinli şirketleri yatırım yapmaya davet etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı yatırımlar, teknolojik iş birliği ve katma değerli üretim temelinde daha dengeli ve sürdürülebilir bir ortaklığa dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi. Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda konuşan Bolat, Çinli işletmeleri Türkiye'deki yatırım fırsatlarından daha fazla yararlanmaya davet etti.
Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) iş birliğiyle Beşiktaş'taki bir otelde düzenlendi.
Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Çin Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma Grubu Başkanı Liao Jiasheng, CCPIT Başkanı Ren Hongbin ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yanı sıra iki ülkeden iş insanları katıldı.
İLİŞKİLER GELENEKSEL TİCARETİN ÖTESİNE GEÇMELİ
Bakan Bolat, üretim teknolojileri ve uluslararası ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirterek iklim eylemi, enerji güvenliği ve sanayi rekabetçiliğinin birbirinden ayrılmaz hale geldiğini ifade etti.
Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin yalnızca alım-satım ticaretiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:
"Üretim teknolojilerinin ve uluslararası ticaretin eş zamanlı olarak yeniden şekillendiği bu dönemde; iklim eylemi, enerji güvenliği ve sanayi rekabetçiliği birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Bu yeni dönemde, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, geleneksel bir alım-satım ticaret ilişkisi olmasının çok ötesine geçmelidir. İlişkilerimizi, karşılıklı yatırımlar, teknolojik iş birliği ve katma değerli üretim temelinde daha dengeli ticaret ve sürdürülebilir bir ortaklığına dönüştürmeyi hedefliyoruz."
Bolat, bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrikli mobilite, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve düşük karbonlu sanayi teknolojilerini iki ülkenin iş birliğini geliştirebileceği alanlar olarak sıraladı.
ÇİNLİ ŞİRKETLERE TÜRKİYE'DE YATIRIM DAVETİ
Türkiye'nin son 24 yılda güçlü ekonomik ve siyasi istikrar, sanayi altyapısı, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve bölgesel ticari ortaklıkları sayesinde küresel tedarik zincirinde önemli bir konuma ulaştığını belirten Bolat, Türkiye'yi küresel tedarik zincirinin en güvenli, en esnek ve en istikrarlı limanlarından biri olarak nitelendirdi.
Çin'in teknolojik ve finansal gücü ile Türkiye'nin üretim kapasitesinin bir araya gelmesinin önemli bir iş birliği potansiyeli oluşturacağını kaydeden Bolat, Türkiye'de sayısı 89 bine ulaşan yabancı yatırımcı ve şirket arasında Çinli işletmelerin daha fazla yer almasını beklediklerini söyledi.
Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın büyük bir teşvik ve destek paketi olduğunu belirterek programın doğrudan yeşil kalkınma odaklı alanlara ayrıldığını ifade etti. Powerhouse Türkiye ve Türkiye Yüzyılı projelerinin de yatırımcılara sunulan fırsatları bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğunu dile getirdi.
2035 HEDEFİ: RÜZGAR VE GÜNEŞTE 120 GİGAVAT
Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamında 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirten Bolat, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik modernizasyon ve teknolojik dönüşüm açısından stratejik bir fırsat olduğunu söyledi.
Enerji dönüşümünün yeşil kalkınmanın temel ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, 2035 yılına kadar Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisindeki kurulu gücünü 120 gigavata çıkarma hedefi bulunduğunu açıkladı.
Ticaret Bakanlığı olarak yeşil dönüşüm hedeflerini ticaret ve sanayi politikalarına entegre etmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bolat, Türkiye ve Çin şirketleri arasındaki teknolojik iş birliğinin özellikle yeşil ekonomi alanında önem taşıdığını ifade etti.
Türkiye'nin Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) kanalıyla alınan iklim finansmanı paketleriyle desteklenen ortaklığı genişletmek istediğini belirten Bolat, iki ülkenin finansal kuruluşlarına yeşil tahviller ve sürdürülebilir fonlar aracılığıyla reel sektöre daha fazla kaynak aktarma çağrısında bulundu.
COP31 İÇİN ÇİN VE TÜRK İŞ DÜNYASINA DAVET
Antalya'da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na da değinen Bolat, organizasyonu yeşil kalkınmanın somut eylemlere ve finansman paketlerine dönüştüğü bir uygulama COP'u haline getirmek istediklerini söyledi.
COP31'de düşük karbonlu sanayi yatırımlarının hızlandırılması, temiz teknolojilerin yaygınlaştırılması, Sıfır Atık uygulamalarının geliştirilmesi, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve yeşil finansmana erişimin önemli gündem başlıkları arasında yer alacağını belirten Bolat, Antalya'daki konferansın küresel ticaretin yeşil kurallarının adil şekilde oluşturulması açısından tarihi bir fırsat olacağını ifade etti.
Çin ve Türk iş dünyasına iş birliği çağrısı yapan Bolat, iki ülke hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in liderliğinde stratejik iş birliğini en üst düzeye çıkarmaya kararlı olduğunu belirtti.
Bolat, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Çin ve Türk iş dünyasına açık ve net davetimiz şudur ki her iki ülke hükümetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping'in liderliğinde iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini en üst düzeye çıkarmaya kararlıdırlar. Ticaret Bakanlığı olarak biz de her konuda geliştirmek istediğiniz her projede kapımız sizlere sonuna kadar açıktır"
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın teşrifleri ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Han Zheng'in katılımlarıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın M. Fatih Kacır ile birlikte, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma ve Yüksek Teknoloji İş Birliği Konferansı'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdik. Küresel ekonominin tedarik zincirlerinden üretim teknolojilerine, enerji politikalarından uluslararası ticaret rotalarına kadar kapsamlı bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, Türkiye-Çin ilişkilerini geleneksel ticaret anlayışının ötesine taşıyarak karşılıklı yatırımlar, yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve yeşil kalkınma ekseninde daha dengeli ve sürdürülebilir bir ortaklığa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak güçlü sanayi altyapımızı, stratejik coğrafi konumumuzu ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği bağlantımızı Çin'in teknolojik birikimi ve yatırım kapasitesiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, 30 milyar dolarlık HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programımız ve küresel yatırım merkezi olma hedefimizi ortaya koyan Powerhouse Türkiye vizyonumuzla uluslararası yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrikli mobilite, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve düşük karbonlu sanayi teknolojilerini iki ülke arasındaki iş birliğinin öncelikli alanları olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yürüttüğü yeşil dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisindeki kurulu gücümüzü 120 gigavata çıkarma hedefimiz de bu vizyonun önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Önümüzdeki önemli fırsatlardan biri de COP31'dir. 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağımız Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı, diplomatik müzakerelerin ötesine taşıyarak somut projelerin, yatırımların ve finansman imkânlarının hayata geçirildiği bir Uygulama COP'u olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda temiz teknolojilerin yaygınlaştırılması, düşük karbonlu sanayi yatırımlarının hızlandırılması ve gelişmekte olan ülkelerin yeşil finansmana ulaşımının güçlendirilmesi, temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. İnanıyoruz ki; Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni dönemde daha güçlü bir yatırım ve teknoloji ortaklığına dönüşmesi, yalnızca iki ülkenin değil, bölgemizin ve küresel ekonominin de kazanımlarını artıracaktır. Konferansa teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Han Zheng'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'a, DEİK ve CCPIT Başkanları başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 9, 2026