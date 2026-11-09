Türkiye-Çin ortaklığı için yeni hedef! Bakan Bolat Çinli şirketleri yatırım yapmaya davet etti

ÇİNLİ ŞİRKETLERE TÜRKİYE'DE YATIRIM DAVETİ

Türkiye'nin son 24 yılda güçlü ekonomik ve siyasi istikrar, sanayi altyapısı, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve bölgesel ticari ortaklıkları sayesinde küresel tedarik zincirinde önemli bir konuma ulaştığını belirten Bolat, Türkiye'yi küresel tedarik zincirinin en güvenli, en esnek ve en istikrarlı limanlarından biri olarak nitelendirdi.

Çin'in teknolojik ve finansal gücü ile Türkiye'nin üretim kapasitesinin bir araya gelmesinin önemli bir iş birliği potansiyeli oluşturacağını kaydeden Bolat, Türkiye'de sayısı 89 bine ulaşan yabancı yatırımcı ve şirket arasında Çinli işletmelerin daha fazla yer almasını beklediklerini söyledi.

Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın büyük bir teşvik ve destek paketi olduğunu belirterek programın doğrudan yeşil kalkınma odaklı alanlara ayrıldığını ifade etti. Powerhouse Türkiye ve Türkiye Yüzyılı projelerinin de yatırımcılara sunulan fırsatları bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğunu dile getirdi.

2035 HEDEFİ: RÜZGAR VE GÜNEŞTE 120 GİGAVAT

Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamında 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirten Bolat, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik modernizasyon ve teknolojik dönüşüm açısından stratejik bir fırsat olduğunu söyledi.

Enerji dönüşümünün yeşil kalkınmanın temel ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, 2035 yılına kadar Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisindeki kurulu gücünü 120 gigavata çıkarma hedefi bulunduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak yeşil dönüşüm hedeflerini ticaret ve sanayi politikalarına entegre etmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bolat, Türkiye ve Çin şirketleri arasındaki teknolojik iş birliğinin özellikle yeşil ekonomi alanında önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) kanalıyla alınan iklim finansmanı paketleriyle desteklenen ortaklığı genişletmek istediğini belirten Bolat, iki ülkenin finansal kuruluşlarına yeşil tahviller ve sürdürülebilir fonlar aracılığıyla reel sektöre daha fazla kaynak aktarma çağrısında bulundu.