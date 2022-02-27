Türkiye dev markanın üretim üssü oldu

Dünyaca ünlü pek çok moda markasına ev sahipliği yapan Türkiye
'ye yeni bir küresel marka daha geliyor. Amerikalı Kylie ve Kendall Jenner
kardeşlerin büyük ilgi gören Kendall + Kylie markası Trendyol işbirliği ile tüketicilerle buluşacak. Ardından kendi web sitesi üzerinden satışa başlayacak olan marka, İstanbul Havalimanı'nda ilk mağazasını açmayı planlıyor. Kendall + Kylie'nin üretim ve dağıtım lisansı alınan Marka Yatırım Holding işbirliği ile ülkemizde yürütülecek operasyonların en önemli özelliği ise Türkiye'de satılacak olan tüm ürünlerin burada üretilecek olması. Bunun Kendall + Kylie'nin faaliyet gösterdiği tüm ülkeler içinde tek istisna olduğunu söyleyen Kendall + Kylie markasının Doğu Avrupa
, Türkiye, Ortadoğu, Afrika
, Hindistan Strateji ve Büyümeden Sorumlu Danışmanı Cem Tunakan, "Aksesuvar ve çanta dışındaki tüm koleksiyonu üretip satacağız. Kozmetik ürünlerini de üretme planımız var" dedi.
YURTDIŞINA SATACAK
Üretim konusunda beş büyük firmayla çalıştıklarını söyleyen Tunakan, yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak bu operasyonun zamanla daha da büyüyeceğini belirtti. Üretim ve lojistik merkezi olarak Türkiye'nin markanın global büyümesinde önemli bir rol oynayacağını ifade eden Tunakan, başka ülkelere de e-ticaret yoluyla ihracat yapacaklarını kaydetti. Tunakan, şunları anlattı: "Özellikle Körfez ülkeleri, Ortadoğu, sahra üstü ve altı Afrika, Güney Afrika ve Doğu Avrupa bölgelerindeki moda odaklı pazaryerleri ve diğer dijital kanallarda aktif olacağız. Ayrıca orta dönem stratejimizde Türkiye e-ticaret depomuzda olan ürünleri Kendall+Kylie'nin operasyonun olmadığı dünyanın birçok yerine kargo metodu ile göndereceğiz."
HAVALİMANINA MAĞAZA
Dünyanın merkezinde yer alan İstanbul Havalimanı Duty Free alanında bir mağaza açma planlarının bulunduğunu söyleyen Tunakan, "Burada markamızı dünyanın her yerinden ülkemize gelen müşterilerimize satabileceğiz. Önümüzdeki dönemde yurtdışındaki havalimanlarında da mağaza açmayı planlıyoruz" diye konuştu.
FİYATLAR 249-329 TL ARALIĞINDA
Türkiye'de fiyat aralığının 249-329 TL arasında olacağını kaydeden Cem Tunakan, hedef kitlelerinin globalde 18-35 yaş aralığı olduğunu, bunun daha da genişlediğini söyledi. Geri dönüşüme önem veren Kendall+Kylie Türkiye, paketlerini, ürün poşetlerini dönüştürülebilir bir şekilde tasarlamış. Tunakan, zamanla koleksiyona sürdürülebilir ürünler ekleyerek Türkiye ve e-ihracat pazarlarında sürdürülebilir üretim, gelişim ve satış konularında büyüyeceklerini kaydetti.