Türkiye ekonomisi adına tarihi, 500 milyon dolarlık dev yatırım

Büyük bir sorumlulukla 5 yıla tarihi yatırımlar kazandırarak Akdeniz'de büyük bir değişim, dönüşüm ve gelişim başlattıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, istihdam, kalkınma ve ekonomik refahı artıracak yatırımlarla Akdeniz ve Mersin'in çok özel bir konuma yükseleceğini söyledi.

Başkanı Gültak, "Bu kapsamda tam 6 bin kişiye doğrudan, 10 binlerce kişiye de dolaylı istihdam, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan 'Mersin Limanı Genişleme Projesi' lokomotif rol üstlenecek" dedi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) Yönetim Kurulu Başkanı Flemming Dalgaard, MIP Yönetim Kurulu Üyesi ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, PSA Avrupa Akdeniz Bölge CEO'su David Yang, PSA Avrupa Akdeniz Bölge CFO'su Dirk Jan Storm, MIP Yönetim Kurulu Üyesi Giovanni Stroeckx, MIP Yönetim Kurulu Üyesi Süha Güçsav, MIP Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kurtul, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Kamu İlişkileri Komite Başkanı Nuri Peker, Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret ederek, bir takım konularda fikir alışverişinde bulundular.

"500 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM"

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Gültak; "Tam 6 bin kişiye doğrudan, on binlerce kişiye dolaylı istihdam. 500 milyon dolarlık dev bir yatırım. Bu güzel şehir, bu güzel ülke için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bizim kalbimiz Akdeniz için Mersin için atıyor. Bu sevda için tarihi sorumluluk alarak tarihi projelere imza attık. 5 yıla, geçmiş 50 yılın hayali, gelecek 50 yıla değer katacak projeler kazandırdık. Akdeniz'de huzur, hizmet, kardeşlik, birlik ve beraberlik var" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK MERKEZİ VE DÜNYAYA AÇILAN KAPISI'

Başkan Gültak, Mersin'in, Türkiye'nin lojistik merkezi ve dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, "Mersin, büyük yük gemilerinin yanaşabileceği, hiçbir resif veya bariyerin olmadığı, hem Asya, hem Ortadoğu hem de Avrupa'nın ortasında bir liman şehri. MIP'in Mersin Limanı'nı büyütme projesi önemlidir. Çünkü kapasiteyi büyütmeden hedeflediğiniz rakamları da yakalayamazsınız. Bu anlamda kent dinamiklerine önemli görev ve sorumluluk düşüyor" dedi.