Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirme: ’Revize’ kervanına S&P de katıldı!

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin yayımladığı "Küresel Ekonomik Görünüm, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve Gelişen Piyasalar; Enflasyonu, Faiz oranlarını ve Büyümeyi Dengelemeye Çalışmak" başlıklı raporunda, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişin ekonomik büyüme tahminleri yükseltildi.
Raporda, Türk ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin 1,7 puan artırılarak yüzde 5,2'ye revize edilmesine gerekçe olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde büyümenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ve kış aylarına kadar sürmesi beklenen turizm sektörünün güçlü performans sergilemesi gösterildi.
S&P raporunda, Türk ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi yönündeki kararın ise ilerde genişleyici makroekonomik politika adımlarının devam edeceğine ilişkin beklentileri yansıttığı kaydedildi.
Raporda, 2023'teki parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetin uygulanabileceği olası ek politika desteği beklentisiyle, Türkiye'nin gelecek yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin de 1,1 puan artırılarak yüzde 2,8'e yükseltildiği ifade edildi.
Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin sert bir küçülmeye gitmesi beklenirken, bölgede gelecek dönemde kredi derecelendirme kuruluşunun temel ekonomik senaryosunda bile 2023 yılı itibarıyla yüzde 0,3 ile neredeyse yok denecek kadar küçük bir büyümenin öngörülebildiği dile getirildi.
S&P'nin raporunda, bu yılın ağustos ayında yüzde 80 seviyesine ulaşan enflasyonun genişlemeci politikalar nedeniyle bir süre daha çok yüksek seviyelerde seyrettikten sonra, enerji fiyatlarının daha ılımlı hale gelmesi ve baz etkisiyle kademeli olarak azalarak 2023'te yüzde 40 seviyesine düşmesinin beklendiği belirtildi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, "Gelişmekte olan bazı önemli EMEA ekonomilerinde ekonomik faaliyet gözle görülür şekilde yavaşladı. Kötüleşen jeopolitik ve finansal koşulların, özellikle gelişmekte olan Avrupa'da, yılın geri kalanında ve 2023'ün başlarında büyüme üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gelişen piyasalarda ise Türkiye'nin güçlü turizm performansının örnek verildiği raporda, "Enerji ihracatçıları için hala çok uygun ticaret koşulları mevcut. Türkiye'nin kışa kadar uzayacak olan patlayan turizm sezonu da dahil olmak üzere, genel olarak zorlu bölgesel ekonomik görünüm içerisinde bazı parlak noktalar mevcut." değerlendirmesinde bulunuldu.
ULUSLARARASI DEV KURUMLAR YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİYOR
Dünya ekonomisi için resesyon çanları çalarken, uluslararası kurumlar Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizeye gitti.
FITCH RATINGS
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Arz Şokları ve Enflasyon Dünya Ekonomisini Sert Bir Şekilde Vuruyor" başlığıyla yayımladı.
Raporda, Avrupa'daki gaz krizinin, yüksek enflasyonun ve küresel çapta para politikası sıkılaşmasındaki keskin hızlanmanın ekonomik beklentilere ağır bir darbe indirdiği kaydedildi.
Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürürken, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltti.
MOODY'S
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 raporunun ağustos sayısını yayımladı. Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltti.
Raporda, daha sıkı finansal koşulların ekonomiye nüfuz etmesiyle küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekildi.
G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 5,9 büyüdüğü anımsatılan raporda Moody's bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyümelerinin beklendiği bildirildi.
IMF
IMF Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.
IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.
GOLDMAN SACHS
Uluslararası dev yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e çıkaran Goldman Sachs araştırma notunda, 'Türkiye'nin ek fonlama bulması, dış fonlama açığından kaçınmak için politika sıkılaştırma ihtiyacının önemli oranda azaldığı anlamına geliyor ve biz politika yapıcıların buldukları bu alanı büyümeyi desteklemek için kullanacaklarını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.