Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirme: ’Revize’ kervanına S&P de katıldı!

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, "Gelişmekte olan bazı önemli EMEA ekonomilerinde ekonomik faaliyet gözle görülür şekilde yavaşladı. Kötüleşen jeopolitik ve finansal koşulların, özellikle gelişmekte olan Avrupa'da, yılın geri kalanında ve 2023'ün başlarında büyüme üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gelişen piyasalarda ise Türkiye'nin güçlü turizm performansının örnek verildiği raporda, "Enerji ihracatçıları için hala çok uygun ticaret koşulları mevcut. Türkiye'nin kışa kadar uzayacak olan patlayan turizm sezonu da dahil olmak üzere, genel olarak zorlu bölgesel ekonomik görünüm içerisinde bazı parlak noktalar mevcut." değerlendirmesinde bulunuldu.